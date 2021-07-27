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愛美族注意！德「萊富麗膠原飲」防腐劑超標8萬瓶遭退

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
自德國進口的「萊富麗膠原飲 (CollaMeds)®」。圖／食藥署提供
自德國進口的「萊富麗膠原飲 (CollaMeds)®」。圖／食藥署提供

常以膠原飲作為保養的愛美族注意了！衛福部食藥署公布最新邊境查驗不合格名單，其中自德國進口的「萊富麗膠原飲 (CollaMeds)®」檢驗出防腐劑超標，共8萬7080瓶、2177公斤遭退運或銷毀。另外，昇恆昌自愛爾蘭進口的「Butlers 巧克力甜點菜單」因防腐劑含超標，全數退運或銷毀。

食藥署公布的最新邊境查驗不合格名單，共八項產品不合格。包括自日本進口的綠藻抹茶粉、泰國進口的去皮椰子、印度薑母粉、德國進口的「萊富麗膠原飲 (CollaMeds)®」等因農藥殘留超標或防腐劑超標而不合格。

其中，大楠有限公司自德國進口的「萊富麗膠原飲 (CollaMeds)®」，檢出每公斤含防腐劑苯甲酸0.6公克、己二烯酸0.4公克。

依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不含碳酸的飲料，每公斤產品防腐劑用量，苯甲酸須在0.6公克以下、己二烯酸須在0.5公克以下，混合使用防腐劑時，每一種防腐劑的使用量除以其用量標準所得數值，總和不得大於1。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，該產品因六個月內兩次出包，原已調升抽檢率至20％到50％，將進一步調升到最嚴格的逐批抽驗。

另外，昇恆昌自愛爾蘭進口的「BUTLERSButlers 巧克力甜點菜單」也檢出每公斤含防腐劑己二烯酸0.7公克/kg。陳慶裕表示，由於該產品是以巧克力再填充內餡，因此依業者提供原料成分比例換算後，其內餡的己二烯酸含量為每公斤含1.6公克，超過限量標準，共216盒全遭退運或銷毀。

陳慶裕表示，該產品是第一次違規，因此將提高抽驗比例至20％到50％。

昇恆昌自愛爾蘭進口的「Butlers 巧克力甜點菜單」。圖／食藥署提供
昇恆昌自愛爾蘭進口的「Butlers 巧克力甜點菜單」。圖／食藥署提供

防腐劑 超標 巧克力

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