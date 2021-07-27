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台酒75%防疫酒精 改為一般營業時段皆可購買
疫情趨緩、國內防疫警戒由三級降至二級，台灣菸酒公司由於市場對75%防疫酒精的需求降溫，各營業據點原為上午9點開賣0.3公升防疫酒精，即日起改為一般營業時段皆可購買。但由於各營業據點實際庫存量不一，可供應量以各據點實際狀況為準，售完為止。
目前台灣菸酒公司的營業所營業時間為每周一至周五，上午8點至下午5點；台酒展售中心為每周一至周日，上午9點30分至下午4點30分；台酒直營便利店營業時間以各直營營業點為準。此外，在桃園機場第一航廈出境大廳3樓的免稅店酒香小舖，也能夠買得到0.3公升的玻璃瓶裝75%防疫酒精。
在外部通路方面，7-Eleven、全家、萊爾富、OK、全聯、家樂福、大潤發、美廉社、楓康、社區藥局、丁丁藥局、康是美、屈臣氏、宜花地區統冠及喜互惠等通路，也都有販售，購買方式依各通路門市公佈為準。
台灣菸酒公司同時指出，依防疫指揮中心指示，75%防疫酒精不販售予未滿18歲的消費者。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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