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粉絲必收！星宇×Press Butter Sand推超潮「星宇箱」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「時空灰」款式，每組2,021元。圖／星宇航空提供
「時空灰」款式，每組2,021元。圖／星宇航空提供

星宇航空」攜手日本伴手禮Press Butter Sand，聯手推出「星宇箱STARBOX PROJECT RE」，內含有東京Press Butter Sand焦糖奶油夾心餅綜合口味組合、RESET n’GO 宣言掛帶、未來萬花筒等內容，共有「冰川透」、「時空灰」等2種款式，自7月29日起限時限量販售。

星宇航空自去年中秋首度推出星宇箱禮盒，吸引航空迷搶購。今年特別打造象徵重載希望的「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」，以代表萬物回歸起點的#JX000000為紀念編碼，共創作「冰川透」及「時空灰」2款設計，靈感源自疫情後的反思與期待，將箱體保留超凡雙生後的殘餘原色，以透明象徵澄淨無瑕的新希望，帶領地球人們重載希望，放眼未來。

今年的星宇箱特別與東京超人氣甜點Press Butter Sand焦糖奶油夾心餅合作，首度推出「綜合口味組合」，內含有「經典焦糖奶油」、「福岡甘王草莓」及「哥倫比亞嚴選黑巧克力」等3種熱銷口味（每款3入，共9入）。同時呼應星宇箱精神，隨箱附有限量打造的「RESET n’GO 宣言掛帶」及「未來萬花筒」。宣言掛帶依外箱款式分別搭配「永恆銀」或「原點黑」，以霧光掛鉤承載2021年所有負壓；「未來萬花筒」則透過光學折射出萬變視野，造就令人驚喜的視覺呈現，引領大家以全新視角重新感受世界的美好。

「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」自7月29日12:00至8月9日23:59期間限量開放預購，並於8月26日至9月8日出貨。共計有冰川透、時空灰等2種款式，每盒2021元，另外還有兩色各一的「雙生組合款」，每組4,020元，購買雙生組合款還可獲得由Press Butter Sand操刀設計的雙品牌聯名「PBS805CSJX印花方巾」1條，全球限量1,000條。

「冰川透」款式，每組2,021元。圖／星宇航空提供
「冰川透」款式，每組2,021元。圖／星宇航空提供
隨箱附贈雙品牌聯名及箱體JX000000紀念編號貼紙，讓消費者自由黏貼。圖／星宇航空提供
隨箱附贈雙品牌聯名及箱體JX000000紀念編號貼紙，讓消費者自由黏貼。圖／星宇航空提供
隨箱附有限量打造的「RESET n’GO 宣言掛帶」。圖／星宇航空提供
隨箱附有限量打造的「RESET n’GO 宣言掛帶」。圖／星宇航空提供
依照箱體款式不同，也會有不同搭配的RESET n’GO 宣言掛帶。圖／星宇航空提供
依照箱體款式不同，也會有不同搭配的RESET n’GO 宣言掛帶。圖／星宇航空提供
「星宇航空」攜手Press Butter Sand，聯手推出「星宇箱STARBOX PROJECT RE」。圖／星宇航空提供
「星宇航空」攜手Press Butter Sand，聯手推出「星宇箱STARBOX PROJECT RE」。圖／星宇航空提供
凡購買「雙生組合款」，可獲得「PBS805CSJX印花方巾」1條。圖／星宇航空提供
凡購買「雙生組合款」，可獲得「PBS805CSJX印花方巾」1條。圖／星宇航空提供
星宇箱STARBOX PROJECT RE.「時空灰」款，以透明象徵澄淨無瑕的新希望。圖／星宇航空提供
星宇箱STARBOX PROJECT RE.「時空灰」款，以透明象徵澄淨無瑕的新希望。圖／星宇航空提供
星宇航空今年攜手Press Butter Sand，推出外型超潮的「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」。圖／星宇航空提供
星宇航空今年攜手Press Butter Sand，推出外型超潮的「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」。圖／星宇航空提供

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