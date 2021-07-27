粉絲必收！星宇×Press Butter Sand推超潮「星宇箱」

「星宇航空」攜手日本伴手禮Press Butter Sand，聯手推出「星宇箱STARBOX PROJECT RE」，內含有東京Press Butter Sand焦糖奶油夾心餅綜合口味組合、RESET n’GO 宣言掛帶、未來萬花筒等內容，共有「冰川透」、「時空灰」等2種款式，自7月29日起限時限量販售。

星宇航空自去年中秋首度推出星宇箱禮盒，吸引航空迷搶購。今年特別打造象徵重載希望的「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」，以代表萬物回歸起點的#JX000000為紀念編碼，共創作「冰川透」及「時空灰」2款設計，靈感源自疫情後的反思與期待，將箱體保留超凡雙生後的殘餘原色，以透明象徵澄淨無瑕的新希望，帶領地球人們重載希望，放眼未來。

今年的星宇箱特別與東京超人氣甜點Press Butter Sand焦糖奶油夾心餅合作，首度推出「綜合口味組合」，內含有「經典焦糖奶油」、「福岡甘王草莓」及「哥倫比亞嚴選黑巧克力」等3種熱銷口味（每款3入，共9入）。同時呼應星宇箱精神，隨箱附有限量打造的「RESET n’GO 宣言掛帶」及「未來萬花筒」。宣言掛帶依外箱款式分別搭配「永恆銀」或「原點黑」，以霧光掛鉤承載2021年所有負壓；「未來萬花筒」則透過光學折射出萬變視野，造就令人驚喜的視覺呈現，引領大家以全新視角重新感受世界的美好。