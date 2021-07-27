萬年一遇？沛納海推首款萬年曆！鉑金加持專賣店限定

瞬息萬變的時代，每個人都追求速度、即時、眼前的世界。但在追求速度的同時、別忘了跳脫當下，以更高、更宏觀的思維擁抱生命。沛納海（PANERAI）推出全新Luminor Perpetual Calendar萬年曆腕表的PAM00715與PAM00742兩種不同材質，可精確辨別大小月以及四年一度的「閏月」，並在三問報時（Minute Repeater）、陀飛輪（Tourbillon）之外，「補完」了三大複雜功能（Complication）的最後一塊拼圖。

雖然名為「萬」年曆，但這項功能並非意指可行走萬年之上。由於一年12個月本就有大小月之分，加上二月為28日、閏年則為29日，目前唯有「萬年曆（Perpetual Calendar）」此種複雜功能可以精確判讀每個月份的正確日期，因而被視為「複雜功能」的一項。也由於萬年曆功能本身通常具備較多樣的時間資訊，沛納海這回則將閏年顯示、月份、西元年份、動力儲存顯示設定在機芯背面，同時四位數顯示的西元年份，有更清楚的辨識度。沛納海表廠自製的P.4100自動上鍊機芯，結構為雙發條盒、三日動力儲存以及秒針歸零的平衡擺輪。

同時由於沛納海近十年積極拓展高科技材質的創新，此次的PAM00715使用獨家的PlatinumtechTM表殼搭配綠色面盤與咖啡色皮表帶，年限量100只，特色為在鉑金中加入獨家秘方，因而更堅強、缺點是不易打磨拋光；另一只PAM00742則為紅金GoldtechTM表殼搭配藍色面盤與皮表帶，年限量270只，兩款都為專賣店限定款，並具備透明底蓋設計與紅金自動盤。

值得一提的是：萬年曆中的西元年份，使用四位數同時顯示的品牌並不多見，例如今年萬國表（IWC）新款的大型飛行員萬年曆（Ref. IW503605）也採用此種設計，並將年份設計巧納於七點與八點鐘方位之間，包含在表殼內的額外滑片，將讓表款在2499年前都能正確顯示年份，同時只需透過單一表冠就可輕鬆設定日曆。

此外積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso Calibre 185 Quadriptyque腕表，除了集結萬年曆、飛行陀飛輪功能、水晶音簧三問、南北月相等多重複雜功能，更利用翻轉式表殼，創造出一只手表、四個表面資訊的罕見複雜程度，全球限量10只，價格未定。