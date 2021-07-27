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新竹縣首座大型購物中心要來了！遠百竹北店年底開幕

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
建築外型注入客家土樓特色的遠百竹北店預計年底開幕。圖／摘自竹北遠東百貨吃喝玩樂社團
建築外型注入客家土樓特色的遠百竹北店預計年底開幕。圖／摘自竹北遠東百貨吃喝玩樂社團

繼去年1月遠百信義A13開幕後，今年遠百持續展店，遠百前進竹北展店，目前遠百竹北店主體建築已完成興建，在今天遠百股東會上也宣布，竹北店預計年底開幕，開幕後將成為新竹縣第一座大型購物中心，旗下City’Super也一同前進竹北展店。此外，隨著全國疫情警戒從第三級降至二級，消費力可望回流，遠百將在7月29日至8月22日展開年中慶檔期。

遠百年中慶期間，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，板橋中山獨家加贈好康券50元，採買情人節甜點或普渡商品可直接抵用。國際精品部分，台中大遠百首7日單筆滿10,000元送500元；遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、高雄大遠百首12日單筆滿10,000元送1,000元。

保健器材單筆滿5,000元送500元，大家電單筆滿10,000元送1,000元。看好疫情下掀起的自煮風潮，今年新加入家用買千送百的陣容，女用品、女裝當日單筆滿6,800元加送100元，男裝、童裝、家用當日單筆滿6,800元加送100元。

HAPPY GO卡友專屬回饋，7月29日至8月9日年中慶首12天，卡友本人親持HAPPY GO卡加身分證件正本，100點換200元百貨服飾券1張，每張身分證字號可以兌換3份，在8月23日前百貨服飾單筆消費滿1,000元時可以抵用。

繼去年1月遠百信義A13開幕後，遠百今年持續展店，竹北店預計年底開幕。記者江佩君／攝影
繼去年1月遠百信義A13開幕後，遠百今年持續展店，竹北店預計年底開幕。記者江佩君／攝影

年中慶 疫情 新竹

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