新竹縣首座大型購物中心要來了！遠百竹北店年底開幕

繼去年1月遠百信義A13開幕後，今年遠百持續展店，遠百前進竹北展店，目前遠百竹北店主體建築已完成興建，在今天遠百股東會上也宣布，竹北店預計年底開幕，開幕後將成為新竹縣第一座大型購物中心，旗下City’Super也一同前進竹北展店。此外，隨著全國疫情警戒從第三級降至二級，消費力可望回流，遠百將在7月29日至8月22日展開年中慶檔期。

遠百年中慶期間，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，板橋中山獨家加贈好康券50元，採買情人節甜點或普渡商品可直接抵用。國際精品部分，台中大遠百首7日單筆滿10,000元送500元；遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、高雄大遠百首12日單筆滿10,000元送1,000元。

保健器材單筆滿5,000元送500元，大家電單筆滿10,000元送1,000元。看好疫情下掀起的自煮風潮，今年新加入家用買千送百的陣容，女用品、女裝當日單筆滿6,800元加送100元，男裝、童裝、家用當日單筆滿6,800元加送100元。