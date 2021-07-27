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最實用的父親節禮！這些牌子配件老爸用起來超有面子
父親節將至，實用的皮件向來是送禮最受歡迎的選擇，尤其針對愛面子的長輩，名牌的小皮件更是能讓他在長輩圈中走路有風。來自義大利的寶格麗（BVLGARI）除了知名的腕表與華麗的珠寶，其實男女皮革配件的水準也是保有義大利的水準，專為男士設計的BVLGARI BVLGARI系列配件是都會時尚的最佳代表，若爸爸早就擁有BB系列的腕表，完美搭配的同套設計絕對會讓爸爸非常開心。
同樣地，假如父親已經擁有卡地亞（CARTIER）的經典Santos de Cartier腕表，同系列的牛皮雙面皮帶，金屬扣頭的部分採用要腕表表圈相同的方正線條並裝飾螺絲，可以完美搭配既有的表款。而同系列還有帥氣的太陽眼鏡，採用飛行員造型鏡框，鏡腳側身裝飾螺絲，呼應Santos de Cartier是世界上第一枚專為飛行員設計的腕表。
而以紳士配件出名的都彭（S.T. Dupont）今年翻新最暢銷的 Line D 皮件系列，推出更設計更現代、多功能的Line D Graphic系列皮件，採用結構化剪裁和 V 形細節，增加了更多功能性內袋，實用性更貼近現代人的生活，每一個包款都有Dupont的D標誌，並裝飾代表法國國旗旗幟上的藍、白、紅三色標誌，每個細節都可看出深厚的工藝底蘊。
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