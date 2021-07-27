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猶如在水晶夢幻花園！Krystal甜秀施華洛世奇糖果首飾
分別出身不同韓流女團的Jessica（鄭秀妍）和Krystal（鄭秀晶）是韓國時尚圈超人氣的姐妹花。Krystal日前在IG分享她拍攝施華洛世奇（Swarovski）形象影片的工作照，各種顏色繽紛甜美的水晶飾品，猶如彩色冰塊和糖果，配上Krystal精緻五官，令人相當期待工作成果。這段影片如今在韓國時尚雜誌Harper’s Bazaar的IG上發布，整個猶如泡泡糖般甜美的少女夢和氛圍，讓Krystal高冷的時尚臉展現有別以往的稍微甜膩少女風的演繹。
而影片與工作照中令人驚豔的全新施華洛世奇飾品，大份量的通透水晶和絢爛又新奇的色彩搭配，則是來自全新創意總監喬瓦娜英格柏（Giovanna Engelbert）的Collection One系列。這也是喬瓦娜在施華洛世奇歡慶125週年之際接下為這個歷史品牌注入嶄新活力的重大任務。在她的想像，這系列的項鍊、耳環、戒指、手鍊和各種多元配戴方式的作品，都來自由多彩水晶堆砌的「數學魔法花園」，以新穎的比例、切割和色彩，彰顯施華洛世奇水晶的夢幻本質，作品更強調多元配戴方式、打破性別年齡的既定印象，希望更多人能透過水晶表達自我。
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