猶如在水晶夢幻花園！Krystal甜秀施華洛世奇糖果首飾

分別出身不同韓流女團的Jessica（鄭秀妍）和Krystal（鄭秀晶）是韓國時尚圈超人氣的姐妹花。Krystal日前在IG分享她拍攝施華洛世奇（Swarovski）形象影片的工作照，各種顏色繽紛甜美的水晶飾品，猶如彩色冰塊和糖果，配上Krystal精緻五官，令人相當期待工作成果。這段影片如今在韓國時尚雜誌Harper’s Bazaar的IG上發布，整個猶如泡泡糖般甜美的少女夢和氛圍，讓Krystal高冷的時尚臉展現有別以往的稍微甜膩少女風的演繹。

而影片與工作照中令人驚豔的全新施華洛世奇飾品，大份量的通透水晶和絢爛又新奇的色彩搭配，則是來自全新創意總監喬瓦娜英格柏（Giovanna Engelbert）的Collection One系列。這也是喬瓦娜在施華洛世奇歡慶125週年之際接下為這個歷史品牌注入嶄新活力的重大任務。在她的想像，這系列的項鍊、耳環、戒指、手鍊和各種多元配戴方式的作品，都來自由多彩水晶堆砌的「數學魔法花園」，以新穎的比例、切割和色彩，彰顯施華洛世奇水晶的夢幻本質，作品更強調多元配戴方式、打破性別年齡的既定印象，希望更多人能透過水晶表達自我。 Krystal為韓國時尚雜誌Haper's Bazaar拍攝施華洛世奇影片。圖／取自IG ＠hapersbazaarkorea Collection One系列Millenia水晶耳環，價格店洽。圖／施華洛世奇提供 Collection One系列Millenia水晶手環，價格店洽。圖／施華洛世奇提供 Collection One系列Lucent黃色水晶戒指，價格店洽。圖／施華洛世奇提供 Krystal在自己IG分享拍攝施華洛世奇影片的工作照。圖／取自Krysta IG Krystal為韓國時尚雜誌Haper's Bazaar拍攝施華洛世奇影片。圖／取自IG ＠hapersbazaarkorea、施華洛世奇提供 Krystal為韓國時尚雜誌Haper's Bazaar拍攝施華洛世奇影片。圖／取自IG ＠hapersbazaarkorea Krystal為韓國時尚雜誌Haper's Bazaar拍攝施華洛世奇影片。圖／取自IG ＠hapersbazaarkorea Krystal為韓國時尚雜誌Haper's Bazaar拍攝施華洛世奇影片。圖／取自IG ＠hapersbazaarkorea Krystal在自己IG分享拍攝施華洛世奇影片的工作照。圖／取自Krysta IG Collection One系列藍色水晶戒指，價格店洽。圖／施華洛世奇提供 Krystal在自己IG分享拍攝施華洛世奇影片的工作照。圖／取自Krysta IG Collection One系列Dulcis雙色水晶戒指，價格店洽。圖／施華洛世奇提供 Collection One系列Gema長項鍊，價格店洽。圖／施華洛世奇提供 Krystal在自己IG分享拍攝施華洛世奇影片的工作照。圖／取自Krysta IG