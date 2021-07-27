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迎接內用客 台中餐廳推優惠迎接父親節商機

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
築間餐飲集團旗下三大吃到飽品牌推出買冰淇淋送雙人鍋物的外帶優惠。圖／築間餐飲集團提供
築間餐飲集團旗下三大吃到飽品牌推出買冰淇淋送雙人鍋物的外帶優惠。圖／築間餐飲集團提供

今天疫情降為二級，台中市餐廳可以內用，許多餐廳趁著開放內用和父親節將屆，特別推出多項餐飲優惠，一方面吸引消費者，另也迎接父親節商機。但他們都強調，已依規定做好防疫措施，消費者可以放心。

台中市阿秋大肥鵝餐廳迎接開放內用，特別推出「爸氣食足」專案合菜，分別有3988元、5988元兩種組合。3988元有清爽的「帆立貝煙燻鮭魚沙拉」、招牌的「明爐櫻桃鴨搭松坂肉」、「避風塘熊蝦」、「XO炒雙脆」還有「鴛鴦燒賣搭相思小包」；5988元有前菜「滷鮑魚烏魚子泰式帆立貝」、「剁椒龍虎斑」、「上湯砂鍋魚翅鍋」、「明爐櫻桃鴨搭松坂肉」等。

餐廳說，凡訂購專案套餐，5公里內可享免費外送到家優惠，其餘地區運費另計。外帶，自取還加碼送大甲鎮瀾宮媽祖聯名好禮一份。若即日起預訂，就再送「黑蒜燉全雞」一盅，讓家人補足元氣，也讓爸爸精氣十足。

築間餐飲集團旗下三大吃到飽品牌「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」及「日暮裏熟成肉專賣放題」同時推出內用88折優惠，以及買冰淇淋送雙人鍋物的外帶優惠。

集團董事長林楷傑表示，集團不受疫情影響，除了仍按照既定計畫展店，也繼續往上市櫃方向邁進。將試著與疫情共處，展開異業聯名結盟，也發展電商通路，跳脫以往主攻內用的習慣及舒適圈。

築間餐飲集團旗說，他們已做好充分的防疫措施，迎接內用客人。圖／築間餐飲集團提供
築間餐飲集團旗說，他們已做好充分的防疫措施，迎接內用客人。圖／築間餐飲集團提供
台中市阿秋大肥鵝餐廳迎接開放內用，特別推出「爸氣食足」專案合菜。圖／阿秋大肥鵝餐廳提供
台中市阿秋大肥鵝餐廳迎接開放內用，特別推出「爸氣食足」專案合菜。圖／阿秋大肥鵝餐廳提供

疫情 父親節 台中市

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