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迎接內用客 台中餐廳推優惠迎接父親節商機
今天疫情降為二級，台中市餐廳可以內用，許多餐廳趁著開放內用和父親節將屆，特別推出多項餐飲優惠，一方面吸引消費者，另也迎接父親節商機。但他們都強調，已依規定做好防疫措施，消費者可以放心。
台中市阿秋大肥鵝餐廳迎接開放內用，特別推出「爸氣食足」專案合菜，分別有3988元、5988元兩種組合。3988元有清爽的「帆立貝煙燻鮭魚沙拉」、招牌的「明爐櫻桃鴨搭松坂肉」、「避風塘熊蝦」、「XO炒雙脆」還有「鴛鴦燒賣搭相思小包」；5988元有前菜「滷鮑魚烏魚子泰式帆立貝」、「剁椒龍虎斑」、「上湯砂鍋魚翅鍋」、「明爐櫻桃鴨搭松坂肉」等。
餐廳說，凡訂購專案套餐，5公里內可享免費外送到家優惠，其餘地區運費另計。外帶，自取還加碼送大甲鎮瀾宮媽祖聯名好禮一份。若即日起預訂，就再送「黑蒜燉全雞」一盅，讓家人補足元氣，也讓爸爸精氣十足。
築間餐飲集團旗下三大吃到飽品牌「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」及「日暮裏熟成肉專賣放題」同時推出內用88折優惠，以及買冰淇淋送雙人鍋物的外帶優惠。
集團董事長林楷傑表示，集團不受疫情影響，除了仍按照既定計畫展店，也繼續往上市櫃方向邁進。將試著與疫情共處，展開異業聯名結盟，也發展電商通路，跳脫以往主攻內用的習慣及舒適圈。
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