快訊

東奧游泳／20年前是大陸棄嬰 她如今代表加拿大奪金「擊敗大陸選手」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

千萬寶格麗加持 A-LIN線上開唱化身魅惑蛇形歌姬

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
A-LIN與溫昇豪擔任寶格麗線上互動式音樂同樂會嘉賓，配戴寶格麗珠寶。圖／寶格麗提供
A-LIN與溫昇豪擔任寶格麗線上互動式音樂同樂會嘉賓，配戴寶格麗珠寶。圖／寶格麗提供

雖然疫情讓行動受限，不過卻激發了更多的創意和嶄新的互動方式。義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）秉持著品牌向來大膽創新、擁抱生活的熱情，就於上週五以別開生面的方式，在BonMedia客製化平台上舉辦首個線上互動式音樂同樂會，由天生歌姬A-LIN穿戴價值上千萬元的珠寶，透過科技的協助，以豐富的聽覺與視覺饗宴傳遞義式熱情。

A-LIN開場演唱先以一身湛藍色禮服搭配品牌代言人LISA於廣告中配戴的BVLGARI全新B.zero1 Rock Chain白K金鑽石頸鍊，搭配Serpenti Eyes on Me系列鑽石與祖母綠項鍊，大膽的疊戴手法體現來自義大利的時尚風格；搭配Serpenti鑽石與祖母綠頂級神秘珠寶腕表，讓整體造型更為完整。接著她換上一套低胸V領白色俐落褲裝，以Serpenti頂級鑽石項鍊增添歌姬氣場。而在熱播台劇「火神的眼淚」中以精湛演技感動人心的演技派男星溫昇豪更擔任神秘嘉賓驚喜出場，以BVLGARI Festa系列深具裝飾藝術風格的馬頭造型胸針與OCTO Finissimo超薄陀飛輪腕表，為優雅黑色西裝畫龍點睛。

BVLGARI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石戒指，134萬2,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石戒指，134萬2,000元。圖／寶格麗提供
溫昇豪擔任寶格麗線上互動式音樂同樂會嘉賓，配戴寶格麗珠寶。圖／寶格麗提供
溫昇豪擔任寶格麗線上互動式音樂同樂會嘉賓，配戴寶格麗珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Eyes On me鑽石與祖母綠項鍊，116萬3,000。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Eyes On me鑽石與祖母綠項鍊，116萬3,000。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO Finissimo超薄陀飛輪鉑金腕表，約414萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO Finissimo超薄陀飛輪鉑金腕表，約414萬元。圖／寶格麗提供
A-LIN擔任寶格麗線上互動式音樂同樂會嘉賓，配戴寶格麗珠寶。圖／寶格麗提供
A-LIN擔任寶格麗線上互動式音樂同樂會嘉賓，配戴寶格麗珠寶。圖／寶格麗提供
A-LIN擔任寶格麗線上互動式音樂同樂會嘉賓，配戴寶格麗珠寶。圖／寶格麗提供
A-LIN擔任寶格麗線上互動式音樂同樂會嘉賓，配戴寶格麗珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石頸鍊，約169萬9,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石頸鍊，約169萬9,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，900萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，900萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti 系列頂級神秘珠寶表，1389萬8,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti 系列頂級神秘珠寶表，1389萬8,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列鑽石與紅寶石戒指 ，220萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列鑽石與紅寶石戒指 ，220萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI FESTA系列頂級縞瑪瑙與鑽石馬頭造型胸針，290萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI FESTA系列頂級縞瑪瑙與鑽石馬頭造型胸針，290萬元。圖／寶格麗提供

鑽石 義大利 珠寶

延伸閱讀

吃鰻補氣！全家「土用丑日」再化身鰻魚專門店推5吃法

上海鑽交所 進口大爆發

蕭敬騰17Neon9演唱會將開跑 600萬頂級珠寶低調上身

Lisa、車銀優、張東健愛妻高素榮 首度合體為寶格麗

相關新聞

7-ELEVEN推北港朝天宮「代客普渡」服務 另有9款獨家零食箱拜拜超好用

中元節遇上疫情，通路紛紛推出「代客普渡」服務，幫民眾零接觸安心祭拜誠心不打折。7-ELEVEN宣布攜手北港朝天宮推出「代...

momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

「宅娛樂」商機持續發酵，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂，於7月25日正式開幕momo購物網「任天堂旗艦...

千萬寶格麗加持 A-LIN線上開唱化身魅惑蛇形歌姬

雖然疫情讓行動受限，不過卻激發了更多的創意和嶄新的互動方式。義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）秉持著品牌向來大膽...

麥香紅茶icash2.0超擬真連吸管都有 3波開賣時段別錯過

超萌立體造型的icash每次推出都掀起搶購熱潮，愛金卡公司日前推出一系列懷舊熱銷商品，這次再復刻懷舊熱銷商品「麥香紅茶」...

星巴克可以內用了！ 全台6大連鎖咖啡內用懶人包

繼路易莎咖啡、85度C率先宣布於自7月27日起將配合地方縣市政府，適度開放內用服務後，星巴克、cama café、丹堤咖...

吃鰻補氣！全家「土用丑日」再化身鰻魚專門店推5吃法

因為疫情影響無法出國，透過經典的鰻魚料理，在家感受與日本同步的「土用丑日」，是開胃又能補充元氣的最佳選擇！今年7月28日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。