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千萬寶格麗加持 A-LIN線上開唱化身魅惑蛇形歌姬
雖然疫情讓行動受限，不過卻激發了更多的創意和嶄新的互動方式。義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）秉持著品牌向來大膽創新、擁抱生活的熱情，就於上週五以別開生面的方式，在BonMedia客製化平台上舉辦首個線上互動式音樂同樂會，由天生歌姬A-LIN穿戴價值上千萬元的珠寶，透過科技的協助，以豐富的聽覺與視覺饗宴傳遞義式熱情。
A-LIN開場演唱先以一身湛藍色禮服搭配品牌代言人LISA於廣告中配戴的BVLGARI全新B.zero1 Rock Chain白K金鑽石頸鍊，搭配Serpenti Eyes on Me系列鑽石與祖母綠項鍊，大膽的疊戴手法體現來自義大利的時尚風格；搭配Serpenti鑽石與祖母綠頂級神秘珠寶腕表，讓整體造型更為完整。接著她換上一套低胸V領白色俐落褲裝，以Serpenti頂級鑽石項鍊增添歌姬氣場。而在熱播台劇「火神的眼淚」中以精湛演技感動人心的演技派男星溫昇豪更擔任神秘嘉賓驚喜出場，以BVLGARI Festa系列深具裝飾藝術風格的馬頭造型胸針與OCTO Finissimo超薄陀飛輪腕表，為優雅黑色西裝畫龍點睛。
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