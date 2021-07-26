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麥香紅茶icash2.0超擬真連吸管都有 3波開賣時段別錯過

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
麥香系列icash2.0套組將於7月27日起於博客來搶先開放icash Pay預購。圖／愛金卡提供
麥香系列icash2.0套組將於7月27日起於博客來搶先開放icash Pay預購。圖／愛金卡提供

超萌立體造型的icash每次推出都掀起搶購熱潮，愛金卡公司日前推出一系列懷舊熱銷商品，這次再復刻懷舊熱銷商品「麥香紅茶」，等比例縮小製作成迷你icash2.0，而且完整保留各種精緻細節，就是要勾起大家的兒時回憶！

「熟悉的麥香最對味」這句廣告台詞大家一定不陌生，麥香紅茶自從民國72年上市以來，始終受到消費者喜愛，好喝又平價，人手一瓶簡直堪稱「國民飲料」，學生時期逛福利社、當兵時投販賣機、普渡拜拜供品，麥香系列飲料絕對是最佳選擇。

「麥香紅茶icash2.0」特別依照實品外觀製作，迷你仿真，包裝印刷及皺褶細節處忠實呈現，最驚喜的地方是黏在背面的吸管塑膠套，還能將吸管取出插在頂端吸管孔，簡直與實品一模一樣。這次共推出「麥香紅茶icash2.0」及「麥香奶茶icash2.0」2種款式，首批預購將於7月27日早上10:00於博客來官網及官方App開放預購套組，內含「麥香紅茶icash2.0」、「麥香奶茶icash2.0」各1個，預購價格單組535元，預購限量1,000組，限定使用icash Pay支付，想要搶先入手的民眾可得先註冊下載好icash Pay拼手速。

另外，8月17日早上11:00起於OPEN POINT APP開放「麥香紅茶icash2.0」預購，售價250元，限定預購數量10,800個；另外，8月25日00:00起則於7-ELEVEN門市開賣「麥香奶茶icash2.0」，售價250元，同樣限量10,800個。

「麥香紅茶icash2.0」依照等比例縮小製作成迷你icash2.0，完整保留各種精緻細節。圖／愛金卡提供
「麥香紅茶icash2.0」依照等比例縮小製作成迷你icash2.0，完整保留各種精緻細節。圖／愛金卡提供
「麥香紅茶icash2.0」連黏在背面的吸管塑膠套都復刻，還能將吸管取出插在頂端吸管孔。圖／愛金卡提供
「麥香紅茶icash2.0」連黏在背面的吸管塑膠套都復刻，還能將吸管取出插在頂端吸管孔。圖／愛金卡提供
「麥香紅茶icash2.0」依照實品外觀製作，迷你仿真，包裝印刷及皺褶細節處忠實呈現。圖／愛金卡提供
「麥香紅茶icash2.0」依照實品外觀製作，迷你仿真，包裝印刷及皺褶細節處忠實呈現。圖／愛金卡提供

吸管 奶茶

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