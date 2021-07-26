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星巴克可以內用了！全台6大連鎖咖啡內用懶人包
繼路易莎咖啡、85度C率先宣布於自7月27日起將配合地方縣市政府，適度開放內用服務後，星巴克、cama café、丹堤咖啡也陸續跟進，適度開放內用。目前國內6大咖啡連鎖系統當中，僅有伯朗咖啡館暫不開放內用，預計將視疫情後續發展，再另行公佈。
星巴克預定除了雙北門市暫不開放內用外，全台其他門市將於7月27日起適度開放內用。
路易莎咖啡自7月27日起開放內用與洗手間；因爲防疫考量，各店營業時間仍保有彈性調整空間，以各門市公告為準。
85度C自7月27日起開放內用，但洗手間不開放；因應二級警戒下的防疫考量，85度C仍中止環保外帶杯裝盛服務。
cama café與丹堤咖啡也自7月27日起，依照各縣市政府規定，適度開放內用。
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