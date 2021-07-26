吃鰻補氣！全家「土用丑日」再化身鰻魚專門店推5吃法

因為疫情影響無法出國，透過經典的鰻魚料理，在家感受與日本同步的「土用丑日」，是開胃又能補充元氣的最佳選擇！今年7月28日正是日本習俗吃鰻魚的「土用丑日」，全家便利商店再度化身鰻魚專門店，重新復刻推出今年初至今累計熱銷百萬份的玉子鰻魚飯和蒲燒鰻魚烤飯糰，更加碼推出夏季限量販售的蒲燒鰻烏龍拌麵、蒲燒鰻牛丼和鰻魚玉子手卷，承襲日本師傅的道地作法，一口氣推出5種吃法，滿足消費者懷念日本鰻魚料理的慾望。

全家便利商店鮮食一部部長黃正田表示，「全家」鰻魚系列商品以道地日式專門店為目標，透過深入了解食材和師承日本師傅40年的關東背開法和燒烤經驗，自今年1月起至今已推出近10款品項，其中，熱銷款「玉子鰻魚飯」及「蒲燒鰻魚烤飯糰」更創下百萬份銷售佳績，此次夏季限定推出5款系列商品，特別選擇在地、當季及對於環境友善的食材，不僅響應農委會鼓勵疫情期間「內銷」生鮮市場，更呼應聯合國永續發展目標SDG 12負責任消費及生產，減少物流運輸產生的碳排放，落實在地永續發展承諾。