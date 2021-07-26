粉紅粗花呢配珍珠背帶 MIU MIU七夕系列「甜」出新高度

為了迎接即將到來的七夕情人節，MIU MIU也推出了特別系列商品，主打甜美粉紅色，搭配珍珠、鑽飾、水晶點綴，滿足少女心的同時也注入些許奢華，讓人有種「被寵愛」的幸福感。

MIU MIU在今年的七夕特別系列中，將擅長的甜美少女風發揮到極致，選用粉紅色為主色調，推出服裝、包款、配飾等單品。粗花呢外套有著浪漫蓬蓬羊腿袖，牛仔褲用透明水晶裝飾，像是一塊塊晶瑩剔透的冰晶，白色MIU MIU LeagueT恤中間更以粉紅色亮片堆疊出亮眼圖樣，簡約又有型。