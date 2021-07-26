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粉紅粗花呢配珍珠背帶 MIU MIU七夕系列「甜」出新高度
為了迎接即將到來的七夕情人節，MIU MIU也推出了特別系列商品，主打甜美粉紅色，搭配珍珠、鑽飾、水晶點綴，滿足少女心的同時也注入些許奢華，讓人有種「被寵愛」的幸福感。
MIU MIU在今年的七夕特別系列中，將擅長的甜美少女風發揮到極致，選用粉紅色為主色調，推出服裝、包款、配飾等單品。粗花呢外套有著浪漫蓬蓬羊腿袖，牛仔褲用透明水晶裝飾，像是一塊塊晶瑩剔透的冰晶，白色MIU MIU LeagueT恤中間更以粉紅色亮片堆疊出亮眼圖樣，簡約又有型。
腋下包、肩背包等也以粉紅粗花呢打造，保留MIU MIU標誌性的壓紋，珍珠裝飾的肩背帶更是充滿優雅風情，讓包款不只是包款，還同時具備飾品的功能。如果不喜歡粉紅色，另外也推出珍珠背帶的Matelassé黑、白皮革手提肩背包、迷你手提肩背包可供選擇。喜歡在髮型上做變化的，則是不要錯過可愛的水晶MIU字標誌髮夾。
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