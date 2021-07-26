快訊

東奧游泳／20年前是大陸棄嬰 她如今代表加拿大奪金「擊敗大陸選手」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粉紅粗花呢配珍珠背帶 MIU MIU七夕系列「甜」出新高度

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
為了迎接即將到來的七夕情人節，MIU MIU也推出了特別系列商品，主打甜美粉紅色。圖／MIU MIU提供
為了迎接即將到來的七夕情人節，MIU MIU也推出了特別系列商品，主打甜美粉紅色。圖／MIU MIU提供

為了迎接即將到來的七夕情人節，MIU MIU也推出了特別系列商品，主打甜美粉紅色，搭配珍珠、鑽飾、水晶點綴，滿足少女心的同時也注入些許奢華，讓人有種「被寵愛」的幸福感。

MIU MIU在今年的七夕特別系列中，將擅長的甜美少女風發揮到極致，選用粉紅色為主色調，推出服裝、包款、配飾等單品。粗花呢外套有著浪漫蓬蓬羊腿袖，牛仔褲用透明水晶裝飾，像是一塊塊晶瑩剔透的冰晶，白色MIU MIU LeagueT恤中間更以粉紅色亮片堆疊出亮眼圖樣，簡約又有型。

腋下包、肩背包等也以粉紅粗花呢打造，保留MIU MIU標誌性的壓紋，珍珠裝飾的肩背帶更是充滿優雅風情，讓包款不只是包款，還同時具備飾品的功能。如果不喜歡粉紅色，另外也推出珍珠背帶的Matelassé黑、白皮革手提肩背包、迷你手提肩背包可供選擇。喜歡在髮型上做變化的，則是不要錯過可愛的水晶MIU字標誌髮夾。

珍珠粗花呢手提包44,000元，粗花呢翻蓋肩背包47,500元，粗花呢肩背包，價格店洽。圖／MIU MIU提供
珍珠粗花呢手提包44,000元，粗花呢翻蓋肩背包47,500元，粗花呢肩背包，價格店洽。圖／MIU MIU提供
水晶項鍊15,500元，粗花呢外套89,000元，寬管牛仔褲28,500元。圖／MIU MIU提供
水晶項鍊15,500元，粗花呢外套89,000元，寬管牛仔褲28,500元。圖／MIU MIU提供
粗花呢外套89,000元，寬管牛仔褲28,500元，珍珠Matelassé皮革迷你手提肩背包44,000元。圖／MIU MIU提供
粗花呢外套89,000元，寬管牛仔褲28,500元，珍珠Matelassé皮革迷你手提肩背包44,000元。圖／MIU MIU提供
水晶綴飾牛仔褲79,000元，粗花呢肩背包，價格店洽。圖／MIU MIU提供
水晶綴飾牛仔褲79,000元，粗花呢肩背包，價格店洽。圖／MIU MIU提供
粗花呢肩背包、水晶標誌頸鍊，價格店洽。MIU MIU League亮片T恤，34,500元。圖／MIU MIU提供
粗花呢肩背包、水晶標誌頸鍊，價格店洽。MIU MIU League亮片T恤，34,500元。圖／MIU MIU提供
水晶標誌髮箍、黑色短版上衣，價格店洽。珍珠粗花呢肩背包44,000元，水晶綴飾牛仔短裙76,000元，黑色褲襪，價格店洽。圖／MIU MIU提供
水晶標誌髮箍、黑色短版上衣，價格店洽。珍珠粗花呢肩背包44,000元，水晶綴飾牛仔短裙76,000元，黑色褲襪，價格店洽。圖／MIU MIU提供
珍珠Matelassé皮革手提肩背包，52,000元。圖／MIU MIU提供
珍珠Matelassé皮革手提肩背包，52,000元。圖／MIU MIU提供
珍珠Matelassé皮革手提肩背包，52,000元。圖／MIU MIU提供
珍珠Matelassé皮革手提肩背包，52,000元。圖／MIU MIU提供
水晶標誌髮夾，11,500元。圖／MIU MIU提供
水晶標誌髮夾，11,500元。圖／MIU MIU提供

七夕

延伸閱讀

超繽紛「珍珠鮮奶」！ 親子同樂DIY黑糖珍珠、七彩珍珠，想要什麼顏色都難不倒

豹紋鮮奶IG爆紅！連鎖飲料店員工崩潰：這樣點超不划算

美人魚應該也想穿！張柏芝、蔡依林搶秀同雙珍珠高跟鞋

「Kpop最美女藝人」亞軍美穿水手服拍時尚大片！IZ*ONE張員瑛九頭身超完美比例成新MIU MIU女孩

相關新聞

麥香紅茶icash2.0超擬真連吸管都有 3波開賣時段別錯過

超萌立體造型的icash每次推出都掀起搶購熱潮，愛金卡公司日前推出一系列懷舊熱銷商品，這次再復刻懷舊熱銷商品「麥香紅茶」...

星巴克可以內用了！全台6大連鎖咖啡內用懶人包

繼路易莎咖啡、85度C率先宣布於自7月27日起將配合地方縣市政府，適度開放內用服務後，星巴克、cama café、丹堤咖...

持「疫苗護照」才准用餐！餐飲優惠慶降級、內用拼防疫

歷經長達2個月的全台防疫三級警戒，7月27日將迎來降級曙光，除了台北、新北與宜蘭外，其他縣市政府也針對餐飲業條件式開放內...

momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

「宅娛樂」商機持續發酵，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂，於7月25日正式開幕momo購物網「任天堂旗艦...

千萬寶格麗加持 A-LIN線上開唱化身魅惑蛇形歌姬

雖然疫情讓行動受限，不過卻激發了更多的創意和嶄新的互動方式。義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）秉持著品牌向來大膽...

吃鰻補氣！全家「土用丑日」再化身鰻魚專門店推5吃法

因為疫情影響無法出國，透過經典的鰻魚料理，在家感受與日本同步的「土用丑日」，是開胃又能補充元氣的最佳選擇！今年7月28日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。