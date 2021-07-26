免排隊！全聯聯名「豐盛號」推肉蛋三明治、土豆粉吐司

疫情警戒即將降級，但許多餐廳仍未開放內用，讓許多恢復正常上班民眾面臨外食困境。全聯全新推出輕食系列，幫助民眾輕鬆補充能量，也更有活力面對食慾不振的炎熱氣候。即日起全聯麵包品牌Read Bread首次推出鮮食三明治，獨家推出10大必吃早餐名店「豐盛號」推出2款聯名人氣商品，免排隊就可買得到，另搭配6款豐富美味的三明治同步上市。並同步於限定門市推出「省時沙拉吧」，有多達近15種即食、免切的蔬菜包，讓消費者自由選、輕鬆配，為外食加菜。

早餐名店豐盛號特別與全聯合作特製推出2款最火紅的商品，包括「Read Bread X豐盛號肉蛋三明治」使用鮮奶土司，抹上果香美乃滋，嫩煎鮮蛋，搭配家傳醬汁醃製里肌肉片，每一口都讓人好滿足。「Read Bread X豐盛號土豆粉吐司」同樣使用特製鮮奶土司，以天然奶油夾心，塗上風味濃郁的特調花生醬，再撒上花生粉，花生控絕對愛不釋口。

除了聯名款之外，全聯即日起也推出3款台式經典三明治，包括經典組合由特選火腿、蛋皮再搭配特製奶油霜的「經典三明治」；選用正鰹鮪魚，含肉率達40%，並添加玉米粒、小黃瓜等多樣配菜的「鮪魚起司三明治」份量感足；「紐奧良烤雞三明治」嚴選厚切烤雞腿，鮮嫩多汁，微辣口感十分開胃。

同時也獻上3款蛋糕三明治滿足喜歡多元風味的消費者，「乳酪鹹蛋糕三明治」獨特鹹香的戚風蛋糕添加進口乳酪與肉鬆製成的內餡，搭配油蔥酥讓人食指大動；夏天必吃的芒果也不能錯過，「芒果爽三明治」綿密鬆軟的香草蛋糕夾入新鮮芒果，佐以芒果慕斯與乳香乳酪奶霜，風味清爽；喜歡經典口味，必吃芋頭餡搭配Q軟麻糬皮夾入綿密戚風蛋糕的「芋頭麻糬三明治」。另外，也有小巧可愛的口袋吐司系列，包括雞蛋沙拉、鮪魚沙拉口味，不弄髒手設計方便攜帶與品嚐，售價45元，即日起至8月12日特價39元。

更驚喜同場加映金沙肉鬆生吐司，升級餡料版，使用台灣在地油金鹹蛋黃，黃金比例與台灣本產豬肉鬆融合，每一口都吃得到生吐司的柔軟、鹹蛋黃肉鬆的鹹香口感，售價69元，即日起至8月26日特價65元。