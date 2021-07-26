警戒降級運動不停歇！Lululemon進駐台中 開出全台最大門市

三級警戒降級就在眼前，這意味著熱愛運動的人們，可以稍稍回到過往的生活型態。看準後疫情時代，將會有報復性消費產生，Lululemon選在此刻前進台中，開出全台第四家也是佔地最廣的門市，並於店裝融入在地特色，讓民眾更有感。

根據統計，雖然因為三級警戒緣故，導致實體消費大縮水，但線上販售卻是蓬勃發展，特別是運動類產品，是這波疫情中難得受傷較弱的產業。因此讓來自加拿大的精品運動商Lululemon依照原訂計畫，繼去年開出台北101店後，前往中台灣展店。嶄新勤美誠品綠園道店是Lululemon來台的第四家門市，佔地約57坪，也是品牌在台最大據點。提供從瑜珈、訓練、跑步到日常穿著的服飾配備，最特別的是店裝以白色橡樹木為主體，牆面燈光藝術裝置，則是台中知名景點「湖心亭」為靈感設計，加深品牌與在地文化連結。另外到7/31日前，只要在該門市購買一件褲款，即可得到限定帆布袋一只，送完為止。

Lululemon勤美誠品綠園道店提供從瑜珈、訓練、跑步到日常穿著的服飾配備。圖／Lululemon提供

而深耕新竹的運動通路YYsports也嗅到了商機的復甦，為了迎接降級日到來，於7/30及7/31兩天首次推出888元福袋，每日限50份，最高可抽到價值3萬元的智能手表。同時，YYsports為要刺激品牌應用程式的下載數，自7/27起到7/31期間，提供多項獎品回饋使用者。

Lululemon勤美誠品綠園道店牆面燈光藝術裝置，以台中知名景點「湖心亭」為靈感設計，加深品牌與在地文化連結。圖／Lululemon提供

Lululemon運動短袖T恤2,280元、運動帽1,280元、運動短褲2,280元。圖／Lululemon提供