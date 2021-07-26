快訊

北市44.7％確診者沒症狀 柯文哲曝疫情趨勢：長者快打疫苗

評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

慶降級！肯德基「炸雞桶62折」、摩斯「咖啡買1送1」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肯德基推出4塊上校雞塊、勁爆大雞米花等4款點心買1送1的限時優惠。圖／肯德基提供
肯德基推出4塊上校雞塊、勁爆大雞米花等4款點心買1送1的限時優惠。圖／肯德基提供

為了慶祝疫情趨緩降級，「肯德基」限時推出7塊炸雞桶62折、點心買1送1的限時優惠，最高現省181元。「摩斯漢堡」則推出咖啡買1送1、買可頌堡送冰紅茶的優惠，一起為全民防疫加油打氣。

肯德基自7月27日至7月29日，推出限時3天的優惠活動。購買7塊炸雞桶搭配2杯可樂（中），原價470元，特價289元，等於62折，現省181元。另外自7月27日至8月2日，包含4塊上校雞塊、勁爆大雞米花、芒果煉乳流心冰淇淋大福、QQ黑磚奶茶等4款點心，限時7天可享買1送1優惠。

除此之外，至8月31日期間，預訂快取購買任一XL套餐，加1元即贈1顆原味蛋撻（價值35元）；預訂快取選購任一桶餐（5塊炸雞桶、歡聚同樂餐、烤炸享樂桶、優惠券特價桶餐除外），加1元即贈1塊咔啦脆雞（價值58元）。

摩斯漢堡於7月27日至7月29日期間，連續3天推出降級優惠。上午10:30前購買火腿歐姆可頌堡，就送冰紅茶1杯，原價104元，優惠價79元。10:30之後購買摩斯咖啡（M），可享買1送1優惠，不限冰、熱，限同容量，亦可加價升級冰/熱摩斯咖啡（L）、冰/熱拿鐵咖啡（M/L）、熱卡布奇諾（M/L）、冰萃檸檬綠茶、冰檸摩斯咖啡（L）

為慶祝降級，凡購買火腿歐姆可頌堡，就送冰紅茶1杯。圖／摩斯漢堡提供
為慶祝降級，凡購買火腿歐姆可頌堡，就送冰紅茶1杯。圖／摩斯漢堡提供
肯德基7塊雞桶套餐，原價470元，特價289元，現省181元。圖／肯德基提供
肯德基7塊雞桶套餐，原價470元，特價289元，現省181元。圖／肯德基提供
摩斯漢堡推出「咖啡買1送1」的限時優惠。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡推出「咖啡買1送1」的限時優惠。圖／摩斯漢堡提供

咖啡 摩斯漢堡 肯德基

延伸閱讀

疫情警戒降級民眾仍謹慎 團體遊未見明顯接單量

防疫降級恐湧入大批遊客 台東規畫觀光產業疫苗專案

迎降級！TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse 27日起可內用

明起降級可開放內用 高雄餐廳為符合防疫座位數砍半

相關新聞

7-ELEVEN推北港朝天宮「代客普渡」服務 另有9款獨家零食箱拜拜超好用

中元節遇上疫情，通路紛紛推出「代客普渡」服務，幫民眾零接觸安心祭拜誠心不打折。7-ELEVEN宣布攜手北港朝天宮推出「代...

momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

「宅娛樂」商機持續發酵，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂，於7月25日正式開幕momo購物網「任天堂旗艦...

警戒降級運動不停歇！Lululemon進駐台中 開出全台最大門市

三級警戒降級就在眼前，這意味著熱愛運動的人們，可以稍稍回到過往的生活型態。看準後疫情時代，將會有報復性消費產生，Lulu...

慶降級！肯德基「炸雞桶62折」、摩斯「咖啡買1送1」

為了慶祝疫情趨緩降級，「肯德基」限時推出7塊炸雞桶62折、點心買1送1的限時優惠，最高現省181元。「摩斯漢堡」則推出咖...

迎降級！TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse 27日起可內用

因應全台3級防疫警戒將於7月27日降至2級，除台北、新北市餐廳，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌——TGI FRIDAY...

人人有獎！8月10日前到萊爾富領包裹即可抽購物金、送商品

疫情讓民眾減少出門、降低人與人之間的接觸，也讓宅經濟發威，助長電商採購需求大增。根據經濟部統計處7月23日公布的最新數據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。