慶降級！肯德基「炸雞桶62折」、摩斯「咖啡買1送1」
為了慶祝疫情趨緩降級，「肯德基」限時推出7塊炸雞桶62折、點心買1送1的限時優惠，最高現省181元。「摩斯漢堡」則推出咖啡買1送1、買可頌堡送冰紅茶的優惠，一起為全民防疫加油打氣。
肯德基自7月27日至7月29日，推出限時3天的優惠活動。購買7塊炸雞桶搭配2杯可樂（中），原價470元，特價289元，等於62折，現省181元。另外自7月27日至8月2日，包含4塊上校雞塊、勁爆大雞米花、芒果煉乳流心冰淇淋大福、QQ黑磚奶茶等4款點心，限時7天可享買1送1優惠。
除此之外，至8月31日期間，預訂快取購買任一XL套餐，加1元即贈1顆原味蛋撻（價值35元）；預訂快取選購任一桶餐（5塊炸雞桶、歡聚同樂餐、烤炸享樂桶、優惠券特價桶餐除外），加1元即贈1塊咔啦脆雞（價值58元）。
摩斯漢堡於7月27日至7月29日期間，連續3天推出降級優惠。上午10:30前購買火腿歐姆可頌堡，就送冰紅茶1杯，原價104元，優惠價79元。10:30之後購買摩斯咖啡（M），可享買1送1優惠，不限冰、熱，限同容量，亦可加價升級冰/熱摩斯咖啡（L）、冰/熱拿鐵咖啡（M/L）、熱卡布奇諾（M/L）、冰萃檸檬綠茶、冰檸摩斯咖啡（L）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言