慶降級！肯德基「炸雞桶62折」、摩斯「咖啡買1送1」

為了慶祝疫情趨緩降級，「肯德基」限時推出7塊炸雞桶62折、點心買1送1的限時優惠，最高現省181元。「摩斯漢堡」則推出咖啡買1送1、買可頌堡送冰紅茶的優惠，一起為全民防疫加油打氣。

肯德基自7月27日至7月29日，推出限時3天的優惠活動。購買7塊炸雞桶搭配2杯可樂（中），原價470元，特價289元，等於62折，現省181元。另外自7月27日至8月2日，包含4塊上校雞塊、勁爆大雞米花、芒果煉乳流心冰淇淋大福、QQ黑磚奶茶等4款點心，限時7天可享買1送1優惠。

除此之外，至8月31日期間，預訂快取購買任一XL套餐，加1元即贈1顆原味蛋撻（價值35元）；預訂快取選購任一桶餐（5塊炸雞桶、歡聚同樂餐、烤炸享樂桶、優惠券特價桶餐除外），加1元即贈1塊咔啦脆雞（價值58元）。