7-ELEVEN推北港朝天宮「代客普渡」服務 另有9款獨家零食箱拜拜超好用

中元節遇上疫情，通路紛紛推出「代客普渡」服務，幫民眾零接觸安心祭拜誠心不打折。7-ELEVEN宣布攜手北港朝天宮推出「代客普渡」服務，信眾無須親至宮廟即可輕鬆代拜。為滿足小家庭居家普渡需求，同步推出北港朝天宮獨家合作款「中元平安拜拜箱」預購，免上大賣場採買更安心。而7-ELEVEN門市則導入9款獨家箱購組合，攜手本土最萌肖像OPEN!小將助陣，開發差異化多元選擇，搶攻普渡供品市場，讓消費者就近安心購買。

7-ELEVEN在7月28日起與北港朝天宮合作，針對居家普渡需求設計獨家限量的「中元平安拜拜箱」，售價500元，採北港朝天宮神衣設計外箱，獨具特色更有祈福含意，箱內配置OATLY咖啡師燕麥奶、統一麥香紅茶、統一麵肉燥風味等共9項人氣商品，門市即可輕鬆預購。

另外，今年亦擴大與北港朝天宮合作推出「代客普渡服務」，信眾可透過i預購下訂「北港媽祖慈悲普度箱」，售價1,500元，在不接觸、不群聚的狀況下即可完成普渡法會祭拜，每一箱皆內含泡麵、米、調味料等豐富組合共18品，普渡結束後可選擇寄回或由廟方代為捐贈，若選擇捐贈還將附贈2021年朝天宮福袋，內含媽祖聖像及10元錢母，憑福袋序號還有機會抽中1兩黃金媽袓。