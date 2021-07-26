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7-ELEVEN推北港朝天宮「代客普渡」服務 另有9款獨家零食箱拜拜超好用

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
中元平安拜拜箱，箱內配置OATLY咖啡師燕麥奶、統一麥香紅茶、統一麵肉燥風味等共9項人氣商品，民眾就近來趟7-ELEVEN即可輕鬆預購，省去採買時間，讓小家庭輕鬆完成居家普渡。圖／7-ELEVEN提供
中元平安拜拜箱，箱內配置OATLY咖啡師燕麥奶、統一麥香紅茶、統一麵肉燥風味等共9項人氣商品，民眾就近來趟7-ELEVEN即可輕鬆預購，省去採買時間，讓小家庭輕鬆完成居家普渡。圖／7-ELEVEN提供

中元節遇上疫情，通路紛紛推出「代客普渡」服務，幫民眾零接觸安心祭拜誠心不打折。7-ELEVEN宣布攜手北港朝天宮推出「代客普渡」服務，信眾無須親至宮廟即可輕鬆代拜。為滿足小家庭居家普渡需求，同步推出北港朝天宮獨家合作款「中元平安拜拜箱」預購，免上大賣場採買更安心。而7-ELEVEN門市則導入9款獨家箱購組合，攜手本土最萌肖像OPEN!小將助陣，開發差異化多元選擇，搶攻普渡供品市場，讓消費者就近安心購買。

7-ELEVEN在7月28日起與北港朝天宮合作，針對居家普渡需求設計獨家限量的「中元平安拜拜箱」，售價500元，採北港朝天宮神衣設計外箱，獨具特色更有祈福含意，箱內配置OATLY咖啡師燕麥奶、統一麥香紅茶、統一麵肉燥風味等共9項人氣商品，門市即可輕鬆預購。

另外，今年亦擴大與北港朝天宮合作推出「代客普渡服務」，信眾可透過i預購下訂「北港媽祖慈悲普度箱」，售價1,500元，在不接觸、不群聚的狀況下即可完成普渡法會祭拜，每一箱皆內含泡麵、米、調味料等豐富組合共18品，普渡結束後可選擇寄回或由廟方代為捐贈，若選擇捐贈還將附贈2021年朝天宮福袋，內含媽祖聖像及10元錢母，憑福袋序號還有機會抽中1兩黃金媽袓。

而為了迎合多元的普渡需求，今年7-ELEVEN也在門市推出9款獨家箱購選擇，以差異化規格及可愛肖像應戰，其中攜手OPEN!小將獨家開發的「蚵仔煎元寶箱」，內容物首度將暢銷的袋裝蚵仔煎零嘴以箱購方式呈現，OPEN! x卡娜赫拉聯名肖像外盒更萌度破表；另一款「萬歲牌平安萬歲堅果組合袋」則將OPEN!小將融入古典宮廷風設計，預計將成為中元普渡供桌上的最萌亮點。

7-ELEVEN獨家推出多款拜拜箱，其中慶讚中元金彭派箱內附普渡旗，整箱拜拜祈福最便利。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出多款拜拜箱，其中慶讚中元金彭派箱內附普渡旗，整箱拜拜祈福最便利。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN特別攜手本土最萌肖像OPEN!小將獨家開發「蚵仔煎元寶箱」，OPEN! x卡娜赫拉聯名肖像外盒萌度破表，內容物則首度將暢銷的袋裝蚵仔煎零嘴以箱購方式呈現，打造普渡人氣新選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN特別攜手本土最萌肖像OPEN!小將獨家開發「蚵仔煎元寶箱」，OPEN! x卡娜赫拉聯名肖像外盒萌度破表，內容物則首度將暢銷的袋裝蚵仔煎零嘴以箱購方式呈現，打造普渡人氣新選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手北港朝天宮推出「代客普渡」服務，信眾無須親至宮廟即可輕鬆代拜，零接觸同樣展現誠心。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手北港朝天宮推出「代客普渡」服務，信眾無須親至宮廟即可輕鬆代拜，零接觸同樣展現誠心。圖／7-ELEVEN提供

北港朝天宮 普渡

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