警戒降二級 百貨恢復營業時間不同調

疫情三級警戒期間業績慘跌6、7成的百貨業，終於盼到7月27日起警戒降級，三級警戒期間百貨紛紛縮短營業時間，7月27日起不少百貨商場陸續恢復正常營業時間，但也有商場按兵不動維持現狀，另因雙北仍不開放餐飲內用，也有連鎖百貨位於雙北的百貨據點仍保持三級警戒時的營業時段。

針對7月27日起全國疫情降至二級警戒，因新光三越全台15家分店將同步調整回正常營運時間進行營業，以台北7店來說，周日至周四為11:00至21:30、周五周六為11:00至22:00。遠東SOGO百貨除了台北市的據點仍維持營業時間11:30至20:30，其他縣市據點調整為平日11:00至21:30，假日為11:00至22:00。遠百全台各據點全面恢復正常營業時間，微風集團各店也恢復正常營業時間。各百貨餐飲內用規範依各縣市政府規定執行滾動調整，雙北據點百貨餐廳、美食街仍不開放內用。

環球購物中心也將同步調整營業時間，全台六店自7月27日起調整為11:30至20:30，降級後六店延長營業時間，但仍沒有恢復到原本疫情前的營業時間，屏東市則恢復原營業時間11:00至22:00。

同時環球購物中心自7月27日至8月31日推出父親節檔期6大超值回饋，包括行動支付回饋達10%、消費滿額加贈100點、新會員立即享百元購物金、百家品牌同慶6折起及美食外送滿額折扣等。為期望能早日解封，迎接確診＋0，更加碼推三日限定「集氣加零為東奧加油」活動，7月29日至31日，身分證只要有0，即可至服務台領取限量200元百貨App電子商品抵用券一張，消費滿2,000元即可使用。