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7年翻4倍！Brora 1972於羅芙奧春拍 以台幣100萬成交

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
位於蘇格蘭高地的Brora酒廠，於1983年關廠。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於蘇格蘭高地的Brora酒廠，於1983年關廠。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自蘇格蘭高地的Brora 1972 40年威士忌，日前於羅芙奧2021春季藏酒拍賣（Ravenel Spring Auctions 2021）尊釀雲集 （Finest and Rarest Wines）中，獲得亮眼成績，最終拍賣價為新台幣100萬元，再次展現稀有酒廠的投資強度。

位於蘇格蘭高地的Brora酒廠，於1983年關廠。2014年世界烈酒集團帝亞吉歐於酒廠庫存當中，尋找到1972年注入橡木桶的40年威士忌，因此推出了Brora當時最高年份的作品——Brora 1972 40年威士忌。該酒款以原桶強度59.1%裝瓶，全球僅限量160組，當時單瓶售價為6,995英鎊，約合台幣27萬元。

Brora 1972 40年威士忌不僅酒液珍稀，瓶身設計也十分豪華大氣，由英國女皇御用酒櫃製造團隊商N.R.J.Stevenson 手工打造木盒，凸顯出酒款的獨特及尊榮華貴。

Whiskyfun的權威酒評家Serge Valentin，給予Brora 1972 40年威士忌98分的高分評價，更形容它是一款擁有無限張力的威士忌，品飲瞬間可以感受到海潮席捲整個口腔，無庸置疑是當代威士忌完美代表。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Brora 1972 40年威士忌由英國女皇御用酒櫃製造團隊商N.R.J.Stevenson，手工打造木盒。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Brora 1972 40年威士忌由英國女皇御用酒櫃製造團隊商N.R.J.Stevenson，手工打造木盒。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 高地

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