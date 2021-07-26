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人人有獎！8月10日前到萊爾富領包裹即可抽購物金、送商品

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
8月10日前至萊爾富門市領取包裹，有機會抽中滿額購物金、免費商品或買1送1等優惠，中獎率100%。圖／萊爾富提供
8月10日前至萊爾富門市領取包裹，有機會抽中滿額購物金、免費商品或買1送1等優惠，中獎率100%。圖／萊爾富提供

疫情讓民眾減少出門、降低人與人之間的接觸，也讓宅經濟發威，助長電商採購需求大增。根據經濟部統計處7月23日公布的最新數據顯示，今年第2季零售業網路銷售額達1,059億元，年增33.7%。在這波宅經濟發展下同時也帶動超商取件成長。因此萊爾富特別規劃「萊領包裹100%中獎」活動搶攻宅經濟商機，8月10日前凡至萊爾富門市領取包裹，就可獲得10元滿額購物金（消費滿70元可用）、免費豆漿以及綜合果蔬汁或糙米漿買1送1等優惠，且中獎率100%、人人有獎。

此外，萊爾富看好會員經濟，即日起更串聯多項優惠活動，8月10日前推出「有呷擱有掠100%中獎」活動，凡購買指定鮮食、麵包、包子等，搭配指定冷藏飲料、Hi Café系列飲品，可獲得小白單抽獎券，券上含有5元滿額購物金（消費滿39元可使用）或最低約6.7折的商品折扣優惠，同樣張張有獎；9月30日前再推「會員夏日大FUN送」，凡新註冊Hi-Life VIP App會員，即可免費獲得現煮或杯裝咖啡、衛生紙、雪糕等好禮多選一，完成任意消費後，萊爾富再加碼贈20元購物金。萊爾富同時也看好LINE社群軟體的高度使用性，8月10日前凡成功綁定Hi-Life的LINE官方帳號會員，還可免費獲得茶葉蛋乙顆。

8月10日前凡成功綁定萊爾富Hi-Life的LINE官方帳號會員，就可免費獲得茶葉蛋乙顆。圖／萊爾富提供
8月10日前凡成功綁定萊爾富Hi-Life的LINE官方帳號會員，就可免費獲得茶葉蛋乙顆。圖／萊爾富提供
看好會員經濟，萊爾富即日起推出「萊領包裹100%中獎」、「有呷擱有掠100%中獎」等抽獎活動回饋，且中獎率100%。圖／萊爾富提供
看好會員經濟，萊爾富即日起推出「萊領包裹100%中獎」、「有呷擱有掠100%中獎」等抽獎活動回饋，且中獎率100%。圖／萊爾富提供
萊爾富9月30日前舉辦「會員夏日大FUN送」活動，凡新註冊Hi-Life VIP App會員，即可免費獲得現煮或杯裝咖啡等好禮，完成任意消費後，還可再領20元購物金。圖／萊爾富提供
萊爾富9月30日前舉辦「會員夏日大FUN送」活動，凡新註冊Hi-Life VIP App會員，即可免費獲得現煮或杯裝咖啡等好禮，完成任意消費後，還可再領20元購物金。圖／萊爾富提供

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