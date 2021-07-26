快訊

羽球／直落二解決越南阮翠玲 戴資穎分組賽搶下2連勝

明開放38歲以上預約接種疫苗 144萬人可接種

超商也能買黃金！7-ELEVEN推金條預購、三星電視省4萬

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN自7月26日起，首賣純金9999金條，民眾透過門市預購即可宅配到府。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月26日起，首賣純金9999金條，民眾透過門市預購即可宅配到府。圖／7-ELEVEN提供

超商預購越來越狂，現在連金條也能買！今年父親節，最有份量的好禮就送黃金最實在又有誠意。7-ELEVEN宣布即日起，首賣純金9999金條，看準近年金價走強黃金保值的優勢，藉此搶攻父親節送禮商機，民眾透過門市預購即可宅配到府，讓爸爸免出門在家就能安心收禮。另外，奧運轉播也帶來一波電視換機潮，i預購平台即日起至8月8日止規劃「全民瘋運動！為選手加油」活動專區，購買指定三星電視享11% OPEN POINT點數回饋，最高現省4萬元。

7-ELEVEN即日起首賣純金9999金條，並針對預算需求推出「Scottsdale獅王金條1公克」以及「港口王賓士金條1台兩」2種款式，提供民眾採買貴金屬禮品新管道，便利又安全。「Scottsdale獅王金條1公克」為世界著名的獅王金條，以99.99%純金鑄造，並與瑞士Heraeus聯合打造，由台灣貴金屬盤商金明成貴金屬有限公司引進，每條金條都被封裝在Certi-Lock檢測卡中，各分配獨立的真實憑證，工藝精湛且包裝精美，每組還額外贈送市值880元的閃耀細桿金箔筆，CP值高，送禮體面。「港口王賓士金條1台兩」則由銀樓公會檢驗認證成色9999，品質有保障，是購入黃金條塊的最佳首選，保值性最佳，送禮自用兩相宜。

而i預購平台即日起至8月8日奧運期間也規劃專區推出追運動賽事必備電視、投影機、藍牙聲霸，甚至觀戰零嘴下酒菜都一應俱全，購買指定三星電視享11% OPEN POINT點數回饋，以三星75型4K HDR連網電視為例，活動期間特價54,900元（原價89,900元），還加送基本安裝及海爾16吋DC扇，再享11% OPEN POINT點數回饋，合計省下約4.1萬元，升級電視就趁這一波。

推出港口王賓士金條1台兩、Scottsdale獅王金條1公克共2款黃金預購商品。圖／7-ELEVEN提供
推出港口王賓士金條1台兩、Scottsdale獅王金條1公克共2款黃金預購商品。圖／7-ELEVEN提供
全民瘋運動！為選手加油，i預購買三星電視現省4萬元。圖／7-ELEVEN提供
全民瘋運動！為選手加油，i預購買三星電視現省4萬元。圖／7-ELEVEN提供

父親節 奧運 銀樓

延伸閱讀

岳虹生日「黃金」登場 爽收上千件衣服治裝費省了

唐西奇奧運初登板狂飆48分 斯洛維尼亞大勝阿根廷

父親節「疫」外夯禮 它首次入榜

滑板／奧運史上日本最年輕選手 12歲開心那目標奪牌

相關新聞

採用「通電玻璃」跳脫傳統空間的思維 貫穿空間虛實的全新設計

泰然空間設計的作品松露林邸獲得德國iF Design Award 、A Design 、華騰等多項國際獎項的認同。

momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

「宅娛樂」商機持續發酵，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂，於7月25日正式開幕momo購物網「任天堂旗艦...

超商也能買黃金！7-ELEVEN推金條預購、三星電視省4萬

超商預購越來越狂，現在連金條也能買！今年父親節，最有份量的好禮就送黃金最實在又有誠意。7-ELEVEN宣布即日起，首賣純...

貓奴注意！「貓小姐 x 沐月胭脂梅酒」指定超商預購中

聯合數位文創旗下貓系圖文作家貓小姐Ms.Cat，溫暖細膩又不失幽默的畫風，深受眾多貓奴朋友喜愛，每回推出新作都能引起粉絲...

百貨激勵員工打疫苗 釋出投保、送獎勵金、有薪假利多

疫情期間，不少百貨業因為有確診足跡或櫃員確診，紛紛導致需要停業大消毒，為響應政府施打疫苗政策，盡快回歸正常生活，百貨業為...

迎降級！米其林一星鹽之華開放訂位 最快7月28日吃得到

配合政府宣佈降級、台中市餐廳內用鬆綁，位於台中市的指標性米其林一星鹽之華法式餐廳，即日起開放訂位；由於內用開放日7月27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。