超商也能買黃金！7-ELEVEN推金條預購、三星電視省4萬
超商預購越來越狂，現在連金條也能買！今年父親節，最有份量的好禮就送黃金最實在又有誠意。7-ELEVEN宣布即日起，首賣純金9999金條，看準近年金價走強黃金保值的優勢，藉此搶攻父親節送禮商機，民眾透過門市預購即可宅配到府，讓爸爸免出門在家就能安心收禮。另外，奧運轉播也帶來一波電視換機潮，i預購平台即日起至8月8日止規劃「全民瘋運動！為選手加油」活動專區，購買指定三星電視享11% OPEN POINT點數回饋，最高現省4萬元。
7-ELEVEN即日起首賣純金9999金條，並針對預算需求推出「Scottsdale獅王金條1公克」以及「港口王賓士金條1台兩」2種款式，提供民眾採買貴金屬禮品新管道，便利又安全。「Scottsdale獅王金條1公克」為世界著名的獅王金條，以99.99%純金鑄造，並與瑞士Heraeus聯合打造，由台灣貴金屬盤商金明成貴金屬有限公司引進，每條金條都被封裝在Certi-Lock檢測卡中，各分配獨立的真實憑證，工藝精湛且包裝精美，每組還額外贈送市值880元的閃耀細桿金箔筆，CP值高，送禮體面。「港口王賓士金條1台兩」則由銀樓公會檢驗認證成色9999，品質有保障，是購入黃金條塊的最佳首選，保值性最佳，送禮自用兩相宜。
而i預購平台即日起至8月8日奧運期間也規劃專區推出追運動賽事必備電視、投影機、藍牙聲霸，甚至觀戰零嘴下酒菜都一應俱全，購買指定三星電視享11% OPEN POINT點數回饋，以三星75型4K HDR連網電視為例，活動期間特價54,900元（原價89,900元），還加送基本安裝及海爾16吋DC扇，再享11% OPEN POINT點數回饋，合計省下約4.1萬元，升級電視就趁這一波。
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