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貓奴注意！「貓小姐 x 沐月胭脂梅酒」指定超商預購中

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
「貓小姐Ms.Cat x 沐月胭脂梅酒」現正於全台7-ELEVEN中秋檔期開放預購中。圖／聯合數位文創提供
「貓小姐Ms.Cat x 沐月胭脂梅酒」現正於全台7-ELEVEN中秋檔期開放預購中。圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創旗下貓系圖文作家貓小姐Ms.Cat，溫暖細膩又不失幽默的畫風，深受眾多貓奴朋友喜愛，每回推出新作都能引起粉絲熱烈討論，看準這股「貓經濟」，長期經營女性酒品市場的佰事達國際行銷，再次攜手貓小姐Ms.Cat推出全新酒品「貓小姐Ms.Cat x 沐月胭脂梅酒」，搶先攻占中秋禮盒市場。

貓小姐Ms.Cat與沐月合作第三年，推出過多款好評熱銷的聯名酒品，此次推出的「貓小姐Ms.Cat x 沐月胭脂梅酒」，榮獲2021 iTQi 風味絕佳獎章。特別採用稀有的胭脂梅釀造，溫潤好入口，尾韻帶有獨特的水蜜桃香氣；瓶身造型也相當討喜，一隻隻認真採集梅子的貓咪們攀上玻璃瓶身，古靈精怪的可愛模樣，讓人大呼「卡哇伊」！

「貓小姐Ms.Cat x 沐月胭脂梅酒」隨盒附贈兩只梅酒杯，不論是獨飲或分享都很適合，商品現於全台7-ELEVEN中秋檔期開放預購中，數量有限，售完為止，喜歡酸甜微醺氣息的貓奴朋友們可別錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋 貓咪 文創

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