百貨激勵員工打疫苗 釋出投保、送獎勵金、有薪假利多

疫情期間，不少百貨業因為有確診足跡或櫃員確診，紛紛導致需要停業大消毒，為響應政府施打疫苗政策，盡快回歸正常生活，百貨業為鼓勵員工盡快施打疫苗，也紛紛釋出利多，繼新光三越為全台15家分店與子公司共超過超過22,000名員工投保疫苗險後，遠東SOGO則推出「員工打疫苗送1,500元獎勵金」，宏匯廣場則提供員工每次施打疫苗都享有有薪接種假，施打後如有不適，公司再給予有薪公假。

新光三越集團為新光三越百貨全台15家分店，以及子公司包括新光三越文教基金會、新光影城、法雅客、[i]Store、草衙道，在新光三越場域內工作的所有員工、專櫃同仁、警衛、清潔人員等，共超過22,000名員工投保疫苗險，讓疫情期間承受許多壓力的員工夥伴得以安心工作。

迎接降級，遠東SOGO內外都釋出利多，對內針對員工施打疫苗祭出實質獎勵措施，SOGO員工在施打完疫苗第一劑後，憑疫苗接種證明（黃卡）即發給遠東SOGO電子商品券1,000元；施打完第二劑再發給電子商品券500元，每位員工完成兩劑疫苗後，共可獲得1,500元施打獎勵金，也藉此慰勞員工疫情期間的辛勞。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，截至目前為止，全台SOGO自營員工疫苗施打率已達15％，若加上已預約等候接種通知者總計超過8成。我們鼓勵更多同仁及專櫃人員積極施打疫苗，護人護己，唯有政府及企業一起動起來，更能達到提高施打率全民防疫的目標。

父親節檔期將近，SOGO自即日起至8月8日推出「樂FUN券」回饋活動，SOGO App會員可立即獲得6,400元購物折價券，以SOGO台北店為例，SOGO App會員可獲得台北店樂FUN券1,400元電子折價券；可享指定業種單筆3,000元立即使用200元電子折價券，單筆5,000元使用400元電子折價券。

另外，新光三越日前拋出3億酬賓券的「超級會員禮賓周」，酬賓券使用期限將在7月28日到期，還沒使用禮券的消費者，可把握回饋最後倒數3天，善用滿千抵百酬賓券聰明購物，把父親節禮物買起來。