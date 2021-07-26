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迎降級！米其林一星鹽之華開放訂位 最快7月28日吃得到

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
鹽之華2021春季主廚套餐中的魚子醬水波蛋春蔬沙拉。圖／鹽之華提供。
鹽之華2021春季主廚套餐中的魚子醬水波蛋春蔬沙拉。圖／鹽之華提供。

配合政府宣佈降級、台中市餐廳內用鬆綁，位於台中市的指標性米其林一星鹽之華法式餐廳，即日起開放訂位；由於內用開放日7月27日適逢週二餐廳例休，因此預計最快是7月28日晚餐時段可以入內用餐。

鹽之華法式餐廳包括包廂總共有60個座位，但預計只開放30個座位供訂位，同時也會做好梅花座、座位隔板、實聯制、座位清潔消毒…等相關防疫措施。

在外帶餐盒部分，鹽之華法式餐廳主廚黎俞君表示，目前還在與團隊討論當中：「外帶餐盒有可能只在午餐時段提供，晚餐時段就不提供外帶餐盒了。」

在內用訂位方面，黎俞君表示目前先開放至7月底為止的訂位，之後會再視實際情況做相關調整。

隨著時令季節的變化，開放內用後的鹽之華法式餐廳，將提供不同於春季菜單的全新菜色，主廚黎俞君將以夏季當令食材，悉心提供最美好的美食饗宴。

鹽之華法式餐廳於2004年，由主廚黎俞君於台中五權西路成立。餐廳名為「鹽之華」，意指法國珍貴的食材「鹽之花」，「華」為「花」的古字。2017年，鹽之華搬離舊址，落腳於台中市市政路，由國際建築團隊spatio practice重新打造，以鹽花結晶的形狀為建築外觀線條的靈感來源，並以純白沖孔板做為外牆裝飾，從建材、格局、家具規劃，到餐盤、餐具的挑選，以及料理的呈現，全是依照黎俞君的夢想打造。2020年鹽之華法式餐廳獲台北台中米其林指南一星肯定，黎俞君成為首位摘星的台灣法料女主廚。

鹽之華2021春季主廚套餐中的烤明蝦。圖／鹽之華提供。
鹽之華2021春季主廚套餐中的烤明蝦。圖／鹽之華提供。
鹽之華法式餐廳包括包廂有60個座位，目前只開放30個座位供訂位。圖／鹽之華提供。
鹽之華法式餐廳包括包廂有60個座位，目前只開放30個座位供訂位。圖／鹽之華提供。
鹽之華法式餐廳主廚黎俞君，是首位摘星的台灣法料女主廚。圖／鹽之華提供。
鹽之華法式餐廳主廚黎俞君，是首位摘星的台灣法料女主廚。圖／鹽之華提供。
鹽之華2021春季主廚套餐中的春季蔬菜小羔羊背。圖／鹽之華提供。
鹽之華2021春季主廚套餐中的春季蔬菜小羔羊背。圖／鹽之華提供。

台中市 米其林 建築

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