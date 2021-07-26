聽新聞
test
0:00 / 0:00
帝王蟹、龍蝦帶回家！饗賓7品牌「父親節外帶餐」登場
一年一度的父親節即將到來，「饗賓餐旅」今年集結旗下的饗饗、旭集、饗食天堂等7個品牌，推出一系列父親節外帶全家餐，從波士頓龍蝦、帝王蟹，一直到台菜、蔬食餐皆有販售，滿足不同爸爸的喜好。
過去饗賓餐旅僅有饗食天堂提供父親節外帶套餐，今年首度加入其他6個品牌，提供更多元的選擇。其中「旭集」推出的套餐中，包括有帝王蟹鮭魚石狩鍋、旨燒海陸大滿貫等8道菜色，適合4人共享，每份3,888元。「饗饗」套餐則有波士頓龍蝦佐明太子醬、極選壽司盛合、海陸匯拼盤等8道菜色，每套3,888元。「饗食天堂」的4人套餐，則提供青醬焗烤波士頓龍蝦、焗烤生蠔、霸王櫻桃鴨等菜色，每套2,888元。
除此之外，饗泰多、開飯川食堂、果然匯、真珠台灣家味等品牌，也都各自以自家招牌餐點，推出泰式、川式、蔬食、台菜等不同風格的4～6人份套餐，每套1,988～3,888元不等，各吃得到黃咖哩軟殼蟹、梅干鹹燒白、素食佛跳牆、招牌白斬雞佐雙醬等不同菜色。另外也可以優惠價格加購蛋糕或限定菜色。
此次外帶套餐自即日起至8月4日期間於饗帶走EATOGO平台開放預定，取貨日期為8月6日至8月8日。其中饗食天堂、饗饗、旭集、真珠台灣家味等4個品牌，可單獨販售父親節蛋糕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言