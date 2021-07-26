台灣首賣！德國蔡司酒杯摯愛系列預購起跑 限量520組

世界酒杯領導品牌德國蔡司酒杯台灣官方線上店於今年正式開站，甫上市即引發搶購熱潮。看準台灣高端生活品味以及強大消費力，德國蔡司酒杯決定引進全新摯愛（Vervino）系列酒杯組，內含2只波爾多紅酒杯以及2只夏多內白酒杯，即日起於台灣官方線上店開放預購，期間限定獨家首賣520組，定價4,500元，七夕情人節活動預購優惠價2,988元。

摯愛（Vervino）系列擁有薄透杯壁、纖長杯腳以及厚實底座，每個細節皆如藝術品般精緻，是德國蔡司酒杯以高品質機械製作，完美打造出猶如純手工吹製般的細膩質感，再配合獨家Tritan專利技術，讓酒杯極致輕薄卻不易破碎，優雅杯體設計同時獲得「德國IF設計大獎」以及「德國紅點設計獎」雙料殊榮。

隨著夏天以及情人節與父親節等重要節日的到來，德國蔡司酒杯台灣線上店也於即日起大方祭出四重優惠。除了不限金額全面免運，開幕慶的全館消費滿額即贈Banquet安居樂宴系列杯組活動，也延長至8月15日；再加碼推出至8月15日止，全館6入組酒杯全面9折；以及即日起至8月7日，全館凡購買任一系列紅酒杯2入組再加購任一系列酒杯2入組，即享2組9折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康