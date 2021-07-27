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出遊宜蘭美食不能少！美食TOP10大推薦 異國早午餐、東部牛排霸主、文青咖啡廳都有

聯合新聞網 / MENU美食誌

宜蘭8/3開放內用，現在可以來安排安排美食行程啦！

TOP 10 /奶油麵包烘焙坊The Bread & Butter Bakery

頭城鎮、礁溪鄉

是麵包店也是早午餐店！異國風味早午餐選擇多樣，有美式、法式、義式、中東、印度、古巴、墨西哥等，幾乎你想到的都有！推薦三星蔥鴨胸夏卡蘇卡，調味豐富、鴨肉嫩！麵包更是令人念念不忘！目前僅提供麵包甜點面交哦！（MENU美食誌GraceW提供）

TOP 9 /來來牛排

五結鄉

稱霸台灣東部的牛排館！排餐選擇超多，肉質佳、份量大，雞腿排皮脆而不油！套餐均附有紅茶、沙拉、酥皮濃湯、甜點，非常划算！服務生親切用心，客滿卻不慌亂。防疫期間外帶全面85折，也可以使用快一點或Foodpanda訂餐哦！（MENU美食誌Cellia提供）

TOP 8 /Reverse

羅東鎮

宜蘭超夯的咖啡廳 ，連電話預留甜點都要打超久！必吃滿滿香草籽布丁、草莓香緹千層，布丁上擺滿草莓，底部還有戚風蛋糕跟焦糖！千層口感濕潤，搭配鮮奶油超順口，裡面的草莓也是放滿滿！防疫期間採外帶制！（MENU美食誌freedom貪吃鬼提供）

TOP 7 /小花徑咖啡

頭城鎮

從環境、餐盤道餐點超很有質感的咖啡廳！木頭裝潢讓用餐空間多了淡淡的木頭香！販售多種口味的有機豆漿土司跟其他甜點，午間限定的三種口味飯糰也頗受歡迎！在鐵道旁享用甜點下午茶十分愜意，目前有提供自取餐點跟宅配服務哦！（MENU美食誌提供）

TOP 6 /壽司

羅東鎮、五結鄉

花蓮家的耕壽司大受宜蘭人歡迎，目前在宜蘭已有兩間分店！販售壽司、壽司丼跟熟食料理等，價格便宜且用料新鮮大方，CP值高！必吃焦糖鮭魚炙燒壽司，恰到好處的焦糖炙燒與鮭魚完美結合！目前提供外帶壽司組合餐、散壽司、丼飯等！（MENU美食誌鰤鰤提供）

TOP 5 /食聚咖啡 GATHER Cafe

壯圍鄉

千層蛋糕控看過來！宜蘭這間民宅溫馨風格的咖啡廳千層不用200元就吃得到！必點水果千層、芋頭千層，水果豐富、皮偏厚且濕潤！芋頭餡綿密濃郁好吃！目前自備容器外帶蛋糕折5元，咖啡打8折超划算！（MENU美食誌童童✨提供）

TOP 4 /柯氏蔥油餅

礁溪鄉

創立逾50年到現在還是超夯的排隊美食！ 蔥油餅加蛋只要35元，便宜的銅板價格多吃幾份也不心痛！在油鍋中煎炸的蔥油餅，外皮金黃、口感蓬鬆，青蔥滿滿超對味！餅皮本身不鹹，建議可搭配店家的蒜味醬油、甜辣醬或辣椒醬哦！ （MENU美食誌

freedom貪吃鬼提供）

TOP 3 /蒔花咖啡 DailyBlossom Cafe & More

礁溪鄉

泡完溫泉來這間摩洛哥風格的咖啡廳小憩一下吧！有販售漢堡、口袋餅、潛艇堡跟甜點。必吃墨西哥香辣肉醬熱狗潛艇堡，熱狗脆口搭配肉醬香氣十足！一旁的薯片甜甜脆脆的也好吃！防疫期間只營業星期六、日、一，有提供外帶餐點哦！（MENU美食誌貪吃小胖子M3提供）

TOP 2 /白水豆花

礁溪鄉

香菜、花生粉的經典搭配！有麥芽糖花生粉圓或桃膠口味，也可以點綜合版的！不愛香菜可以先告知老闆唷！手工粉圓超Q軟，豆花非常綿密，整碗吃完也不會過於甜膩！現在除了可以到店外帶，店家還獨家販售1公斤桶裝豆花！ （MENU美食客

胖胖吃貨提供）

TOP 1 /蘭城晶英酒店-紅樓中餐廳

宜蘭市

來宜蘭沒吃鴨肉不要說你來過宜蘭！紅樓中餐廳的櫻桃霸王鴨五吃份量十足！櫻桃鴨握壽司一口咬下鴨油在舌尖上爆開，片皮鴨捲三星捲餅，蔥香與鴨香融合十分美味！鴨湯湯頭濃郁，做為結尾非常適合！（MENU美食誌人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

疫情期間餐廳營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 咖啡廳 壽司

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