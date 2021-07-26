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Jennie限動秀超可愛小鳥戒指！設計師珠寶價格要6位數

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Jennie在IG分享的小鳥戒指，設計師來自洛杉磯。圖／取自IG @jennierubyjane
Jennie在IG分享的小鳥戒指，設計師來自洛杉磯。圖／取自IG @jennierubyjane

韓流女子天團BLACKPINK的成員Jennie，今天一早在IG限時動態分享露出小蠻腰的性感辣照，腰上一條細鍊更是整個造型的超級亮點，同時她還少見地特寫了一枚立體的小鳥戒指，並tag了品牌稱讚可愛，可見相當得到Jennie的歡心。

這枚戒指是來自洛杉磯的手工珠寶設計師品牌Jacquie Aiche，波希米亞風的設計擅長融入各種民俗風的圖騰，尤其以可以搭配比基尼等穿戴在身體上body jewelry為特色商品，像是腰鍊、纏繞在身上胸前的長鍊、以傑將手環和戒指串再一起的戒指鍊等最為人氣，在許多精品網購平台都有販售。Jennie的小鳥戒指為14k金鑲鑽的作品，要價約8500美金，近24萬台幣。

洛杉磯手工珠寶品牌Jacquie Aiche的作品以性感的body jewelry最出名。圖／取自IG @jacquieaiche
洛杉磯手工珠寶品牌Jacquie Aiche的作品以性感的body jewelry最出名。圖／取自IG @jacquieaiche
BLACKPINK的成員Jennie在IG限時動態分享的小鳥戒指。圖／取自IG @jennierubyjane
BLACKPINK的成員Jennie在IG限時動態分享的小鳥戒指。圖／取自IG @jennierubyjane
Jennie小鳥戒指是洛杉磯手工珠寶品牌Jacquie Aiche的作品，定價8500美元，近24萬台幣。圖／取自Jacquie Aiche官網
Jennie小鳥戒指是洛杉磯手工珠寶品牌Jacquie Aiche的作品，定價8500美元，近24萬台幣。圖／取自Jacquie Aiche官網
Jennie小鳥戒指是洛杉磯手工珠寶品牌Jacquie Aiche的作品。圖／取自IG @jacquieaiche
Jennie小鳥戒指是洛杉磯手工珠寶品牌Jacquie Aiche的作品。圖／取自IG @jacquieaiche
BLACKPINK的成員Jennie在IG限時動態分享近期穿搭照。圖／取自IG @jennierubyjane
BLACKPINK的成員Jennie在IG限時動態分享近期穿搭照。圖／取自IG @jennierubyjane

品牌 洛杉磯

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