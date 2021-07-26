五金、建築、字母... 最顛覆傳統的經典設計獻給帥潮爸
現在年輕一代的男性愈來愈注重打扮，除了潮流男裝和精品男裝的界線逐漸消失，適度配戴珠寶作為品味質感的裝飾，也已經成為時尚型男的評鑑指標，許多設計中性的經典更是成為深具意義的送禮首選。例如以愛情、友情、親情為靈感的卡地亞（CARTIER）Trinity三環戒，可以向猶如親密好友般的爸爸表達情意。LOVE手環更是收服品味至上的爸爸的首選，從70年代起已有無數男性名人被這款經典的設計圈粉。
作品洋溢大膽義式美學的寶格麗（BVLGARI），B.zero1系列獨特的螺旋元素源自於羅馬圓形競技場，將非凡壯麗的結構微型化，也呼應父親為一家之主的強大氣場，風格獨具。而以品牌LOGO字母為設計主軸的BVLGARI BVLGARI系列，除了腕表，還有適合商務人士的袖扣等，讓穩重的紳士型父親也能低調地展現品味。
來自美國紐約的Tiffany & Co.，近年來推出許多嶄新的創作，融入紐約街頭的工業風和都會感。例如這兩年推出的T1系列，以品牌的T字圖樣為主要元素，立體的設計和簡約中性的風格，展現剛毅性格，傳遞個人力量與時髦感。Tiffany 1837 Makers則是以Tiffany器皿工作坊與其手工打造運動獎盃的傳統為主要設計元素的作品，搭配性高。今年全新Atlas X系列則在設計中融入對時間的思考，運用十字形元素演繹現代精神。可針對爸爸爸的穿搭習慣與喜好，挑選具有設計意義的珠寶作品。
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