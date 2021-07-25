超佛心！日本大金再擴大R32專利無償開放項目助環保

2012年日本大金開發出R32新世代環保冷媒機種，並將相關專利技術無償提供給各國，目前已有超過80家製造廠商和大金締結契約，取得免費使用專利。在全球環保意識抬頭的潮流下，全世界已有約100個國家採用銷售R32冷媒空調。

近期日本DAIKIN工業株式會社針對「使用HFC- 32（R32）單一冷媒空調機，包含製造及銷售的不行使專利權誓約」再新增了123件專利對象，擴大至約300件的專利對象可不需事前經過本公司許可或簽訂合約即可無償使用。相較過去 使用的冷媒，希望進一步讓對地球暖化影響較小的R32更為普及。

R32是不會破壞臭氧層的冷媒，相較過去使用的R410A，R32冷媒的GWP（全球暖化係數）僅約1/3，而且也能提高空調機的能源效率。此外，單一冷媒相較混合冷媒也較容易進行回收、再利用，並能削減冷媒的新生產量等，具有許多抑制空調機對環境影響的特性。冷媒本身廣泛流通、容易取得也是其中一項優勢。