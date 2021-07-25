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超佛心！日本大金再擴大R32專利無償開放項目助環保

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，產品線完整，打造全方位科技防疫宅。圖／大金空調提供
大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，產品線完整，打造全方位科技防疫宅。圖／大金空調提供

2012年日本大金開發出R32新世代環保冷媒機種，並將相關專利技術無償提供給各國，目前已有超過80家製造廠商和大金締結契約，取得免費使用專利。在全球環保意識抬頭的潮流下，全世界已有約100個國家採用銷售R32冷媒空調。

近期日本DAIKIN工業株式會社針對「使用HFC- 32（R32）單一冷媒空調機，包含製造及銷售的不行使專利權誓約」再新增了123件專利對象，擴大至約300件的專利對象可不需事前經過本公司許可或簽訂合約即可無償使用。相較過去 使用的冷媒，希望進一步讓對地球暖化影響較小的R32更為普及。

R32是不會破壞臭氧層的冷媒，相較過去使用的R410A，R32冷媒的GWP（全球暖化係數）僅約1/3，而且也能提高空調機的能源效率。此外，單一冷媒相較混合冷媒也較容易進行回收、再利用，並能削減冷媒的新生產量等，具有許多抑制空調機對環境影響的特性。冷媒本身廣泛流通、容易取得也是其中一項優勢。

DAIKIN工業於2011年，即針對使用R32的空調機無償開放了93件相關專利予發展中國家，更於2015年於全球進行無償開放。甚至在2011年以後申請的專利也於2019年進行「不行使權利誓約」，讓其他公司也可將R32使用在空調機上。依據日本大金最新公布數據，自2012年大金推出全球第一台R32環保冷媒家用空調以來，統計至去年12月全球各空調品牌銷售R32空調已超過1.4億台，減少全球約2.3億噸二氧化碳排放，為減緩地球暖化做出巨大貢獻。

日本大金空調2021年新品，全系列使用對地球環境最友善的R32環保冷媒。（左起和泰服務行銷公司董事長王玄郎、日本大金代表副總經理田中敏之、和泰興業股份有限公司董事長蘇一仲、和泰興業股份有限公司總經理林鴻志）圖／大金空調提供
日本大金空調2021年新品，全系列使用對地球環境最友善的R32環保冷媒。（左起和泰服務行銷公司董事長王玄郎、日本大金代表副總經理田中敏之、和泰興業股份有限公司董事長蘇一仲、和泰興業股份有限公司總經理林鴻志）圖／大金空調提供
大金空調持續提供最新健康空氣解決方案，帶來全方位健康空氣。圖／大金空調提供
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大金空調於台中捷運打造「疼惜台灣列車」，和泰大金董事長蘇一仲希望透過《疼惜台灣2》影片喚起愛惜土地的環保意識。圖／大金空調提供
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