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椰香咖哩雞腿堡、美乃滋肉醬薯條！摩斯漢堡4新品登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡推出椰香咖哩雞腿堡、摩斯肉醬薯條（特條美乃滋風味）、冰萃檸檬綠茶、芒果氣泡飲等新品。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡推出椰香咖哩雞腿堡、摩斯肉醬薯條（特條美乃滋風味）、冰萃檸檬綠茶、芒果氣泡飲等新品。圖／摩斯漢堡提供

隨著盛夏到來，「摩斯漢堡」自7月26日起，將新推出椰香咖哩雞腿堡、摩斯肉醬薯條（特條美乃滋風味）等多款餐點與飲品，另外呼應自煮風潮，也有199、299、399等不同價格的蔬菜組優惠，滿足民眾居家烹調的需求。

摩斯漢堡此次新推出的「椰香咖哩雞腿堡」，將雞腿肉裹上含燕麥粉的麵衣酥炸，再搭配清爽生菜、酸甜柑橘醬，以及十餘種香辛料熬製的椰香咖哩醬，帶來迷人的南洋風味，每份90元。另外「摩斯肉醬薯條（特條美乃滋風味）」則是使用現炸薯條，淋上已傳承40年的經典肉汁醬，再搭配特條美乃滋，帶來雙重滿足，單點70元，套餐加購價65元。

同步登場的「冰萃檸檬綠茶」，使用台灣茶葉搭配台灣在地檸檬原汁，為茶香增添酸甜果香，每杯65元。「芒果氣泡飲」則以含有芒果果汁與果泥的芒果果漿，搭配雪碧調配製成，為夏天帶來沁涼感，每杯70元。

自即日起至8月31日期間，摩斯漢堡也推出料理組合優惠。「小資推薦組」包含「冰烤地瓜＋蕃茄香草燉肉」，或是「冰烤地瓜＋雞蛋10顆＋洋蔥2顆」等2種組合可選，原價235～240元，優惠價199元。「健康生活組」則有「冰烤地瓜＋舒肥嫩雞胸2包＋雞蛋10顆」、「舒肥嫩雞胸2包＋智慧農場蔬菜1袋＋摩斯和風沙拉醬」、「冰烤地瓜＋智慧農場蔬菜1袋＋摩斯和風沙拉醬＋洋蔥2顆＋檸檬2顆」等組合，原價370～405元，優惠價299元。至於「輕鬆美味組」提供「蕃茄香草燉肉2包＋摩斯日式咖哩包3包」、「冰烤地瓜＋智慧農場蔬菜1袋＋摩斯和風沙拉醬＋雞蛋10顆＋舒肥嫩雞胸」的選擇，原價480～510元，優惠價399元。

新推出的「椰香咖哩雞腿堡」，每份90元。圖／摩斯漢堡提供
新推出的「椰香咖哩雞腿堡」，每份90元。圖／摩斯漢堡提供
「摩斯肉醬薯條（特條美乃滋風味）」淋有經典肉汁醬與特條美乃滋，單點70元，套餐加購價65元。圖／摩斯漢堡提供
「摩斯肉醬薯條（特條美乃滋風味）」淋有經典肉汁醬與特條美乃滋，單點70元，套餐加購價65元。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡 薯條 美乃滋

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