椰香咖哩雞腿堡、美乃滋肉醬薯條！摩斯漢堡4新品登場

隨著盛夏到來，「摩斯漢堡」自7月26日起，將新推出椰香咖哩雞腿堡、摩斯肉醬薯條（特條美乃滋風味）等多款餐點與飲品，另外呼應自煮風潮，也有199、299、399等不同價格的蔬菜組優惠，滿足民眾居家烹調的需求。

摩斯漢堡此次新推出的「椰香咖哩雞腿堡」，將雞腿肉裹上含燕麥粉的麵衣酥炸，再搭配清爽生菜、酸甜柑橘醬，以及十餘種香辛料熬製的椰香咖哩醬，帶來迷人的南洋風味，每份90元。另外「摩斯肉醬薯條（特條美乃滋風味）」則是使用現炸薯條，淋上已傳承40年的經典肉汁醬，再搭配特條美乃滋，帶來雙重滿足，單點70元，套餐加購價65元。

同步登場的「冰萃檸檬綠茶」，使用台灣茶葉搭配台灣在地檸檬原汁，為茶香增添酸甜果香，每杯65元。「芒果氣泡飲」則以含有芒果果汁與果泥的芒果果漿，搭配雪碧調配製成，為夏天帶來沁涼感，每杯70元。