JASONS Market Place推日本季 看奧運搭日本美食更有fu

不能飛到東京看奧運，在家看轉播也要來點日本風情。JASONS Market Place於即日起至8月3日推出日本季，將許多日本好味道空運來台，不論是在家自煮日本味、質感零食、網美喜愛冰品，上百種商品讓你在家關注賽事也能同時享受日本旅遊感。

經典原汁原味的一蘭拉麵推出簡單沖熱水就能完成的碗麵，輕輕鬆鬆夠能品嘗到經典的豚骨湯與特製生麵的口感，瞬間就有來到拉麵店的錯覺。《進擊的巨人》迷也可以選擇最新推出聯名醬油杯麵及宮崎辛杯麵，其中醬油杯麵「コンソメしょうゆ」為本次合作推出的全新口味，是帶有馬鈴薯和肉末的醬油味拉麵，更特別的是，每款泡麵還另附上變化版的調味包裝，建議消費者能夠吃一半加入調味包，一次品嘗2種好味道，醬油口味配上辣椒粉和宮崎辛杯麵搭上番茄口味，享受全新體驗。居家自煮則可選用讚崎烏龍麵加上鰹魚風味露，也能呈現日本好味道。如果更講究一點，也可以嘗試在家製作大阪燒，淋上多福大阪燒醬也很有擬真感。

而搭配運動賽事不可少的就是零食了，經典的日本米果及海苔天婦羅餅乾，是懷念的日本味道，另外不能少的還有大人系洋芋片，由湖池屋旗下品牌KOIKEYA PRIDE POTATO推出海苔鹽味、豪快和牛口味，嚴選百分之百日本產非基因改造的馬鈴薯為原料，連削皮手法、厚度、油炸技巧皆以高規格製作。

夏天不能錯過的還有日本特色冰品，經典的樂天雪見大福推出起司奶油口味、心型麻糬冰，樂天也特別邀請米其林一星主廚鳥羽周作示範用烤箱為加工的甜鹹口味，吐司加上起司片最後放上麻糬冰，最後用烤箱微烤，熱熱的口感又造成另一波嘗鮮旋風，更在日本網美間興起了最夯的打卡潮。