賣到翻的Cleo包推出迷你款 喜歡小包的你心動了嗎？
在這幾季當紅腋下包潮流中，PRADA可以說是把這股流行再衝上高峰並增添復古韻味的代表品牌之一，在去年發表的2021 PRADA春夏「Multiple Views」時裝展首度亮相的Cleo系列包款，一上市後馬上成為「腋下包界」的人氣王，不只擄獲眾多女星、時尚網紅的心，銷售數字也非常亮眼。
在即將進入秋季的此刻，PRADA也為Cleo系列增添新成員，推出了尺寸超可愛的迷你包款。原本的Cleo系列共有手提版和翻蓋手提版本，這次的迷你款是把翻蓋手提版的Cleo包縮小，變身高14.5cm、 長3cm、寬17cm的小包包，同樣以拋光皮革打造，並保留此系列最大特色—底部及兩側的獨特傾斜結構。
目前提供雪花石膏粉、矢車菊藍、黑、白、銀五種色調，肩背帶長度都可以調整。不過售價方面可沒有因為尺寸變小就差很多，對比起原始尺寸的七萬二的售價，迷你版六萬四的價格，可能也會讓不少人聞之卻步。
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