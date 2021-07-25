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賣到翻的Cleo包推出迷你款 喜歡小包的你心動了嗎？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA為熱賣的人氣包Cleo系列推出迷你款。圖／摘自官網
PRADA為熱賣的人氣包Cleo系列推出迷你款。圖／摘自官網

在這幾季當紅腋下包潮流中，PRADA可以說是把這股流行再衝上高峰並增添復古韻味的代表品牌之一，在去年發表的2021 PRADA春夏「Multiple Views」時裝展首度亮相的Cleo系列包款，一上市後馬上成為「腋下包界」的人氣王，不只擄獲眾多女星、時尚網紅的心，銷售數字也非常亮眼。

在即將進入秋季的此刻，PRADA也為Cleo系列增添新成員，推出了尺寸超可愛的迷你包款。原本的Cleo系列共有手提版和翻蓋手提版本，這次的迷你款是把翻蓋手提版的Cleo包縮小，變身高14.5cm、 長3cm、寬17cm的小包包，同樣以拋光皮革打造，並保留此系列最大特色—底部及兩側的獨特傾斜結構。

目前提供雪花石膏粉、矢車菊藍、黑、白、銀五種色調，肩背帶長度都可以調整。不過售價方面可沒有因為尺寸變小就差很多，對比起原始尺寸的七萬二的售價，迷你版六萬四的價格，可能也會讓不少人聞之卻步。

Cleo拋光皮革迷你手袋（銀），64,000元。圖／摘自官網
Cleo拋光皮革迷你手袋（銀），64,000元。圖／摘自官網
Cleo拋光皮革迷你手袋（矢車菊藍），64,000元。圖／摘自官網
Cleo拋光皮革迷你手袋（矢車菊藍），64,000元。圖／摘自官網
Cleo拋光皮革迷你手袋（白），64,000元。圖／摘自官網
Cleo拋光皮革迷你手袋（白），64,000元。圖／摘自官網
Cleo拋光皮革迷你手袋（雪花石膏粉），64,000元。圖／摘自官網
Cleo拋光皮革迷你手袋（雪花石膏粉），64,000元。圖／摘自官網
PRADA推出迷你版Cleo包。圖／摘自官網
PRADA推出迷你版Cleo包。圖／摘自官網
PRADA推出迷你版Cleo包。圖／摘自官網
PRADA推出迷你版Cleo包。圖／摘自官網

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