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小時候熟悉的味道阿華田製成宜蘭餅 新產品背後有故事

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
阿華田是很多人童年熟悉的好味道，現在製成阿華田口味的超薄宜蘭餅，也可以加在牛奶裡當成阿華田脆片。圖／宜蘭餅提供
阿華田是很多人童年熟悉的好味道，現在製成阿華田口味的超薄宜蘭餅，也可以加在牛奶裡當成阿華田脆片。圖／宜蘭餅提供

超薄宜蘭餅是宜蘭專屬品牌代表，最近宜蘭餅食品公司採用很多人所熟悉的「阿華田」，研發一款新的阿華田宜蘭餅，咬下一口，就是記憶中美好的老味道，還可以加在牛奶裡當脆片吃。這款新產品源於店家女兒劉瓊鎂的點子，也是她以前成長的故事。

很多人都知道0.1公分超薄牛舌餅是國內製餅達人劉鐙徽的專利產品，採用牛奶提煉出來的奶油取代傳統豬油原料，吃起來有股奶香味。宜蘭餅前身是70年代經營的鏈鎂麵包店，當時正是台灣經濟起飛之際，劉瓊鎂的父母每天忙於麵包店生意，偶爾無暇打理三餐，這時他們會先泡一杯阿華田讓她墊墊肚子，劉瓊鎂喝著暖暖的巧克力麥芽阿華田，覺得「比給她吃飯還開心」。

童年美好印象一直存留在心底，直到劉瓊鎂身為二個小孩的母親，又是產品代言人，每當公事、家事兩頭燒，讓她覺得壓力大時，也會泡一杯阿華田，再搭配自家的宜蘭餅，以甜食紓壓；有一天，她突然想到為何不把兩種產品結合在一起，成為健康零嘴副食品？她跟父親提及想法，兩人於是讓阿華田宜蘭餅應運而生。

宜蘭餅原本有9種口味，這次阿華田宜蘭餅成為該公司第10款產品，新品上市頗受歡迎，尤其小朋友超喜歡。劉瓊鎂說，阿華田是許多人自小到大熟悉味道，成長過程中的共同記憶，它的麥芽營養價值高，老少皆宜的補充品，超薄的阿華田宜蘭餅也適合沖泡，可當成阿華田脆片，成為另外一種新吃法。

阿華田是很多人童年熟悉的好味道，現在製成阿華田口味的超薄宜蘭餅，市場接受度高。圖／宜蘭餅提供
阿華田是很多人童年熟悉的好味道，現在製成阿華田口味的超薄宜蘭餅，市場接受度高。圖／宜蘭餅提供
阿華田口味的超薄宜蘭餅是店家女兒劉瓊鎂的點子，源自於她童年的成長故事。圖／宜蘭餅提供
阿華田口味的超薄宜蘭餅是店家女兒劉瓊鎂的點子，源自於她童年的成長故事。圖／宜蘭餅提供

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