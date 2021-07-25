小時候熟悉的味道阿華田製成宜蘭餅 新產品背後有故事

超薄宜蘭餅是宜蘭專屬品牌代表，最近宜蘭餅食品公司採用很多人所熟悉的「阿華田」，研發一款新的阿華田宜蘭餅，咬下一口，就是記憶中美好的老味道，還可以加在牛奶裡當脆片吃。這款新產品源於店家女兒劉瓊鎂的點子，也是她以前成長的故事。

很多人都知道0.1公分超薄牛舌餅是國內製餅達人劉鐙徽的專利產品，採用牛奶提煉出來的奶油取代傳統豬油原料，吃起來有股奶香味。宜蘭餅前身是70年代經營的鏈鎂麵包店，當時正是台灣經濟起飛之際，劉瓊鎂的父母每天忙於麵包店生意，偶爾無暇打理三餐，這時他們會先泡一杯阿華田讓她墊墊肚子，劉瓊鎂喝著暖暖的巧克力麥芽阿華田，覺得「比給她吃飯還開心」。

童年美好印象一直存留在心底，直到劉瓊鎂身為二個小孩的母親，又是產品代言人，每當公事、家事兩頭燒，讓她覺得壓力大時，也會泡一杯阿華田，再搭配自家的宜蘭餅，以甜食紓壓；有一天，她突然想到為何不把兩種產品結合在一起，成為健康零嘴副食品？她跟父親提及想法，兩人於是讓阿華田宜蘭餅應運而生。