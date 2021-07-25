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擁有最夏天的氛圍很簡單！戴上G-SHOCK錦鯉腕表 讓人宛如置身日本庭園

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
只要一款腕表，就能將整個夏日風情戴在手上！圖／Casio、SWATCH提供
只要一款腕表，就能將整個夏日風情戴在手上！圖／Casio、SWATCH提供

只要一款腕表，就能將夏日風情戴在手上！即將迎來二級警戒，相信不少民眾已迫不及待想換上新行頭，準備要外出活動。然而不需出門，同樣也能把專屬於夏天的鮮活、靜謐等氣氛，輕易上手。

Casio旗下的G-SHOCK就把日本夏日常見的風情印象，融入新款腕表外觀，利用被稱為「活的珍寶」或是「游泳的藝術品」的錦鯉為主題，一共提供三款不同設計。其中DW-6900JK表，概念來自「紅白 KOHAKU」錦鯉，橘紅魚身點綴白紋，色彩鮮明的經典配色躍上表身與表盤。而GA-100JK則是以「大正三色 TAISHO SANKE」錦鯉為靈感，醒目的紅底黑紋表帶和表殼，搭配白色表盤並以紅色調來點綴，嵌入式小表盤指針特別採用錦鯉圖樣，增添獨有趣味感。而方型的DW-5600JK則以「昭和三色 SHOWA SANKE」錦鯉的黑色魚身搭配絢爛的紅白色紋為發想而來，而且按下背光按鈕，在螢幕上還會顯示錦鯉圖案，讓人驚喜連連。

SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC萊姆色生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC萊姆色生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

而推出後叫好又叫座的SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC生物陶瓷腕表，從經典黑、白到馬卡龍色，以及大膽撞色提供豐富款式，讓表迷印象深刻。而為了迎接夏天到來，BIG BOLD BIOCERAMIC系列推出全新C-LIME萊姆配色款，設計團隊從能消暑的冰涼果汁擷取靈感，打造出最清爽的夏日風味腕表，讓消費者能想像戴著它徜徉在泳池畔。

G-SHOCK DW-5600JK-1腕表3,900元。圖／Casio提供
G-SHOCK DW-5600JK-1腕表3,900元。圖／Casio提供

G-SHOCK DW-6900JK-4腕表4,500元。圖／Casio提供
G-SHOCK DW-6900JK-4腕表4,500元。圖／Casio提供

G-SHOCK GA-100JK-4A腕表5,200元。圖／Casio提供
G-SHOCK GA-100JK-4A腕表5,200元。圖／Casio提供

Swatch 腕表 日本

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