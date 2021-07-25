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CEO1950總裁藝文空間經典菜升級 外帶75折、外送85折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「CEO1950總裁藝文空間」現正歡慶一週年，以外帶自取75折、外送85折優惠拉開序幕。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
「CEO1950總裁藝文空間」現正歡慶一週年，以外帶自取75折、外送85折優惠拉開序幕。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。

「CEO1950總裁藝文空間」現正歡慶一週年，以外帶自取75折、外送85折優惠拉開序幕，並將在疫情逐漸解封後，發表嶄新的初秋主廚套餐，以及舉辦週年影片首播分享會和各式藝文展覽及講座。

「CEO1950總裁藝文空間」五月底推出的外帶料理大受好評，因此在七月份陸續推出三道精緻的法式主餐，讓經典菜色回歸再升級。其中

「法式肉派（Pâté en croûte）」（每份480元）源自一道法國經典菜色，入口層次豐富，肉餡以鴨胸、雞肉、豬肉、鴨肝製成，再以酥皮包裹細火烘烤。適合作為前菜，或搭配沙拉享用。

「薩索雞、綠竹筍、西班牙臘腸」（每份580元）是CEO1950人氣居高不下的菜色，由臺灣畜養的法國品種薩索雞，肉質紮實且鮮嫩多汁；特別搭配以奶油燴煮的綠竹筍與西班牙臘腸，鮮甜可口、老少咸宜。

「伊比利豬、德式香腸、發酵甘藍」（每份1080元）是一道致敬阿爾薩斯傳統菜餚 Choucroute 的料理，主廚將豬肉升級為蘊藏橡果香氣的伊比利豬，加入杜松子一同燉煮的德式香腸皮薄多汁、馬鈴薯清脆入味，以阿爾薩斯傳統醃製 法自製的發酵甘藍酸甜爽口，另外點綴法式芥末醬。歡迎舊雨新知在家享用豐富的味覺饗宴。

此外，CEO1950 也準備了無酒精的特調香草茶「甜菊橙光」、「涼夏 Menta」、「奼紫嫣紅」等三款冷萃茶飲，採用 Twinings 鉑金系列並加入老宅細心栽種的現摘新鮮香草，以時間慢釀的冷萃茶飲，茶色清亮、甘美溫潤且順口。一起推出的還有法國 L'Opera 巧克力烤布丁，使用法國 L'Opera 歌劇迪芙牛奶巧克力，綿密、細緻又濃郁 的滋味帶來濃濃幸福感。

總裁饗宴的另一種魅力，在於每道菜餚都有專業侍酒師精心搭配餐酒，透過餐廳特別挑選的餐酒，讓食物與酒之間的風味互相加乘。

法式肉派（Pâté en croûte），每份480元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
法式肉派（Pâté en croûte），每份480元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
特調香草茶有三款口味，奼紫嫣紅、甜菊橙光、涼夏Menta，每瓶500毫升，單瓶訂價180元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
特調香草茶有三款口味，奼紫嫣紅、甜菊橙光、涼夏Menta，每瓶500毫升，單瓶訂價180元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
薩索雞、綠竹筍、西班牙臘腸，每份580元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
薩索雞、綠竹筍、西班牙臘腸，每份580元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
伊比利豬、德式香腸、發酵甘藍，每份1080元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
伊比利豬、德式香腸、發酵甘藍，每份1080元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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