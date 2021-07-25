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現享42折！馬辣「4人和牛暴肉餐」肉品總重「1.2公斤」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肉品總重達「1.2公斤」的「4人和牛暴肉餐」，每套999元。圖／馬辣提供
肉品總重達「1.2公斤」的「4人和牛暴肉餐」，每套999元。圖／馬辣提供

連鎖鍋物「馬辣」宣佈，自即日起新推出共有8款肉品、肉品總重達「1.2公斤」的「4人和牛暴肉餐」外帶方案，持續提供民眾居家用餐的選擇。馬辣也預告，針對將可開放內用的城市，已經做好內用的準備，也將會推出相關優惠。

隨著父親節將至，馬辣自即日起至8月31日期間，推出最新方案「4人和牛暴肉餐」，民眾在家也能慶祝父親節。套餐中內含美國見島和牛嫩肩沙朗，還有美國CAB安格斯黑牛、美國choice頂級牛胸腹、紐西蘭健康低脂牛、Ａ級松阪豬、國產嫩豬腿、國產豬五花、宮廷花雕雞等8種肉品，總重達「1.2公斤」，另外還搭配鍋底、時蔬、鮮菇、火鍋料與麵食，全套原價2,358元，優惠價999元。

活動期間，馬辣也推出「防疫套餐5.0」的5折外帶優惠，包括有2、4、6人套餐，原價798～1598元，優惠價399～799元，並可以享特級牛舌、無骨牛小排、東石蛤蜊等多種肉品與火鍋料的5折加購優惠。針對喜愛吃冰的民眾，另外也有「2人火鍋套餐＋2隻脆皮雪糕」的組合方案，原價1,028元，優惠價499元。「莫凡彼冰淇淋」2.4L桶裝家庭號，原價1,250元，優惠價625元。

馬辣表示，針對部份即將開放餐飲內用的城市，已經規劃測量體溫、手部消毒、實名制、隔板等政策。若無法共鍋，也擬議改採用個人卡式爐用餐。屆時也會再推出內用相關優惠。

針對即將開放內用的地區，馬辣也會透過隔板、個人卡式爐等方式防疫。圖／馬辣提供
針對即將開放內用的地區，馬辣也會透過隔板、個人卡式爐等方式防疫。圖／馬辣提供

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