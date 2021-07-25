Chiara女兒滿四個月 圓滾滾穿GUCCI刺繡洋裝超可愛！

義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria滿四個月了！這幾天夫妻倆頻頻在IG分享為女兒慶祝的照片，還有一家四口溫馨全家福，可愛畫面超療癒！

雖然Vittoria才四個月，但身上的衣服品牌已經大有來頭。這次慶祝四個月的穿搭，就是GUCCI為她量身打造的，估計應該要30000元以上。小小一件嬰兒洋裝有滿版的雙G刺繡米色蕾絲搭配領口、裙擺的彩色花朵元素，優雅浪漫，再配上Vittoria超萌的各種表情還有胖嘟嘟的身形，真的讓人看一眼就被可愛到融化。