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Chiara女兒滿四個月 圓滾滾穿GUCCI刺繡洋裝超可愛！
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria滿四個月了！這幾天夫妻倆頻頻在IG分享為女兒慶祝的照片，還有一家四口溫馨全家福，可愛畫面超療癒！
雖然Vittoria才四個月，但身上的衣服品牌已經大有來頭。這次慶祝四個月的穿搭，就是GUCCI為她量身打造的，估計應該要30000元以上。小小一件嬰兒洋裝有滿版的雙G刺繡米色蕾絲搭配領口、裙擺的彩色花朵元素，優雅浪漫，再配上Vittoria超萌的各種表情還有胖嘟嘟的身形，真的讓人看一眼就被可愛到融化。
其實Chiara Ferragni自己的同名品牌也有很多嬰兒童裝，之前她也曾讓女兒穿上其中的單品來為品牌宣傳。身為全球最有影嚮力的時尚網紅，Chiara Ferragni自己本身就是各大品牌贊助、送禮的熱門人選，後來加上老公Fedez、兒子Leo後，人氣更是旺到爆，隨便一個發文就是七十萬起跳的讚數。現在又有女兒加入，一家子的超強帶貨力想必又會讓品牌們爭相爭取露出版面，粉絲們也可以期待日後還會有更多可愛的穿搭照可以看囉！
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