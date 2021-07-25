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Chiara女兒滿四個月 圓滾滾穿GUCCI刺繡洋裝超可愛！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Chiara Ferragni的女兒Vittoria身穿GUCCI刺繡蕾絲洋裝慶祝滿四個月。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的女兒Vittoria身穿GUCCI刺繡蕾絲洋裝慶祝滿四個月。圖／摘自IG

義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria滿四個月了！這幾天夫妻倆頻頻在IG分享為女兒慶祝的照片，還有一家四口溫馨全家福，可愛畫面超療癒！

雖然Vittoria才四個月，但身上的衣服品牌已經大有來頭。這次慶祝四個月的穿搭，就是GUCCI為她量身打造的，估計應該要30000元以上。小小一件嬰兒洋裝有滿版的雙G刺繡米色蕾絲搭配領口、裙擺的彩色花朵元素，優雅浪漫，再配上Vittoria超萌的各種表情還有胖嘟嘟的身形，真的讓人看一眼就被可愛到融化。

其實Chiara Ferragni自己的同名品牌也有很多嬰兒童裝，之前她也曾讓女兒穿上其中的單品來為品牌宣傳。身為全球最有影嚮力的時尚網紅，Chiara Ferragni自己本身就是各大品牌贊助、送禮的熱門人選，後來加上老公Fedez、兒子Leo後，人氣更是旺到爆，隨便一個發文就是七十萬起跳的讚數。現在又有女兒加入，一家子的超強帶貨力想必又會讓品牌們爭相爭取露出版面，粉絲們也可以期待日後還會有更多可愛的穿搭照可以看囉！

Chiara Ferragni的女兒Vittoria身穿GUCCI刺繡蕾絲洋裝慶祝滿四個月。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的女兒Vittoria身穿GUCCI刺繡蕾絲洋裝慶祝滿四個月。圖／摘自IG
圖／摘自IG
圖／摘自IG
Chiara Ferragni的兒子Leo和女兒Vittoria是IG人氣王。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的兒子Leo和女兒Vittoria是IG人氣王。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的女兒Vittoria身穿GUCCI刺繡蕾絲洋裝慶祝滿四個月。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的女兒Vittoria身穿GUCCI刺繡蕾絲洋裝慶祝滿四個月。圖／摘自IG
Chiara Ferragni一家四口慶祝女兒Vittoria滿四個月。圖／摘自IG
Chiara Ferragni一家四口慶祝女兒Vittoria滿四個月。圖／摘自IG
Chiara Ferragni很常分享Vittoria的嬰兒穿搭造型。圖／摘自IG
Chiara Ferragni很常分享Vittoria的嬰兒穿搭造型。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和老公Fedez經常分享一家人的可愛合照。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和老公Fedez經常分享一家人的可愛合照。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的女兒Vittoria身穿GUCCI刺繡蕾絲洋裝慶祝滿四個月。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的女兒Vittoria身穿GUCCI刺繡蕾絲洋裝慶祝滿四個月。圖／摘自IG
Chiara Ferragni很常分享Vittoria的嬰兒穿搭造型。圖／摘自IG
Chiara Ferragni很常分享Vittoria的嬰兒穿搭造型。圖／摘自IG
Chiara Ferragni很常分享Vittoria的嬰兒穿搭造型。圖／摘自IG
Chiara Ferragni很常分享Vittoria的嬰兒穿搭造型。圖／摘自IG

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