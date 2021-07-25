快訊

東奧網球／第5次出戰奧運！敗給世界第5 盧彥勳選手生涯謝幕

快來對發票！5-6月期統一發票千萬特別獎號：51118051

聽新聞
test
0:00 / 0:00

眨眼愛心超可愛！MONCLER七夕推出滿版印花新品

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
MICHAEL KORS七夕膠囊系列。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS七夕膠囊系列。圖／MICHAEL KORS提供

許多時尚品牌七夕限定系列商品，偏愛以象徵熱情的紅色，或是甜美的粉紅色作為設計主色，傳遞滿滿愛意。不過也有另一派主打特殊印花，更以多彩彰顯繽紛好心情，滿版的裝飾所展現出的街頭潮流風，其實也非常討喜。

「羽絨之王」盟可睞MONCLER今年七夕攜手義大利大師級印花品牌Naj-Oleari推出亞太區限定系列商品，設計師Sandro Mandrino把MONCLER Grenoble系列的經典款式單品結合源自Naj- Oleari典藏作品的「心動」印花，並以黃色、藍色和紫紅色為主色調，嶄新呈現出各種亮眼的造型。採用輕盈高科技面料打造的Gauli防風夾克、棒球帽與手機袋等，上面都可以看到心形眨眼笑臉印花，可愛又有型。

而MICHAEL KORS的七夕膠囊系列，同樣也是以滿版的印花呈現，靈感來自紐約街頭的霓虹燈，把品牌LOGO以明亮多彩和經典黑白兩種配色重新點綴，彩虹配色熱鬧歡愉，黑白配色經典百搭。商品包括T-shirt、運動短褲、連帽外套、經典包袋、棒球帽、鞋款、腕表等，滿足各種穿搭需求。

黃心形印花手機袋，10,300元。圖／MONCLER提供
黃心形印花手機袋，10,300元。圖／MONCLER提供
七夕膠囊系列Delaney肩背包，15,900元。圖／MICHAEL KORS提供
七夕膠囊系列Delaney肩背包，15,900元。圖／MICHAEL KORS提供
SS T-Shirt，11,700元。圖／MONCLER提供
SS T-Shirt，11,700元。圖／MONCLER提供
七夕膠囊系列Bradshaw腋下包，22,500元。圖／MICHAEL KORS提供
七夕膠囊系列Bradshaw腋下包，22,500元。圖／MICHAEL KORS提供
盟可睞MONCLER推出七夕亞太地區限定商品，邀請時尚潮侶Kiwi李函、Jun Chiu共同示範穿搭。圖／MONCLER提供
盟可睞MONCLER推出七夕亞太地區限定商品，邀請時尚潮侶Kiwi李函、Jun Chiu共同示範穿搭。圖／MONCLER提供
盟可睞MONCLER推出七夕亞太地區限定商品，邀請時尚潮侶Kiwi李函、Jun Chiu共同示範穿搭。圖／MONCLER提供
盟可睞MONCLER推出七夕亞太地區限定商品，邀請時尚潮侶Kiwi李函、Jun Chiu共同示範穿搭。圖／MONCLER提供
盟可睞MONCLER今年七夕攜手義大利大師級印花品牌Naj-Oleari推出亞太區限定系列商品。圖／MONCLER提供
盟可睞MONCLER今年七夕攜手義大利大師級印花品牌Naj-Oleari推出亞太區限定系列商品。圖／MONCLER提供
盟可睞MONCLER推出七夕亞太地區限定商品，邀請時尚潮侶Kiwi李函、Jun Chiu共同示範穿搭。圖／MONCLER提供
盟可睞MONCLER推出七夕亞太地區限定商品，邀請時尚潮侶Kiwi李函、Jun Chiu共同示範穿搭。圖／MONCLER提供
七夕膠囊系列休閒鞋，7,000元。圖／MICHAEL KORS提供
七夕膠囊系列休閒鞋，7,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS的七夕膠囊系列，以滿版的印花呈現，靈感來自紐約街頭的霓虹燈。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS的七夕膠囊系列，以滿版的印花呈現，靈感來自紐約街頭的霓虹燈。圖／MICHAEL KORS提供
Gauli黃心形印花防風夾克，46,800元。圖／MONCLER提供
Gauli黃心形印花防風夾克，46,800元。圖／MONCLER提供
MICHAEL KORS的七夕膠囊系列，以滿版的印花呈現，靈感來自紐約街頭的霓虹燈。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS的七夕膠囊系列，以滿版的印花呈現，靈感來自紐約街頭的霓虹燈。圖／MICHAEL KORS提供
七夕膠囊系列老爹鞋，8,900元。圖／MICHAEL KORS提供
七夕膠囊系列老爹鞋，8,900元。圖／MICHAEL KORS提供

七夕 品牌

延伸閱讀

拍七夕系列時尚廣告 許凱、古力娜扎貼臉放閃

比英國小王子還要可愛！Chiara的3歲兒穿迪士尼Polo衫吃冰淇淋 萌樣無敵

粉色玫瑰、紮染壓紋 Ferragamo七夕男女款主打特殊印花

毛巾、摺傘必收！7-ELEVEN限定SOU・SOU第2波聯名登場

相關新聞

momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

「宅娛樂」商機持續發酵，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂，於7月25日正式開幕momo購物網「任天堂旗艦...

全球時尚迷都在買！5大熱門名牌 最受歡迎的你一定有

英國電商平台Lyst根據自家的銷售數字，統計出4到6月之間，全球時尚迷都在買的5大熱門名牌，其中Nike更是唯一的運動類...

眨眼愛心超可愛！MONCLER七夕推出滿版印花新品

許多時尚品牌的七夕限定系列商品，偏愛以象徵熱情的紅色，或是甜美的粉紅色作為設計主色，傳遞滿滿愛意。不過也有另一派主打特殊...

中獎率100%！買蘇格登與約翰走路抽foodpanda美食金

作為威士忌潮流先驅的蘇格登，特別提出「蘇式餐酒館」概念，只要有蘇格登，這間餐酒館的地點就出現在每個人的家中。蘇格登為了幫...

拍七夕系列時尚廣告 許凱、古力娜扎貼臉放閃

迎接即將到來的七夕，想好要送另一半什麼禮物了嗎？FENDI今年七夕限定系列選用時髦的黑、白、紅三主色呈現，為幾個經典單品...

設計注重人與人的交流 用空間訴說彼此故事

打小熱愛繪畫、藝術，大學畢業前還接收來自好友的薰陶引導，由起初的好奇、探究到最終引發興趣，種種契機加總之下，讓游至頤至今的設計路，更像一次目的地明確的命定之旅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。