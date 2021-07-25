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眨眼愛心超可愛！MONCLER七夕推出滿版印花新品
許多時尚品牌的七夕限定系列商品，偏愛以象徵熱情的紅色，或是甜美的粉紅色作為設計主色，傳遞滿滿愛意。不過也有另一派主打特殊印花，更以多彩彰顯繽紛好心情，滿版的裝飾所展現出的街頭潮流風，其實也非常討喜。
「羽絨之王」盟可睞MONCLER今年七夕攜手義大利大師級印花品牌Naj-Oleari推出亞太區限定系列商品，設計師Sandro Mandrino把MONCLER Grenoble系列的經典款式單品結合源自Naj- Oleari典藏作品的「心動」印花，並以黃色、藍色和紫紅色為主色調，嶄新呈現出各種亮眼的造型。採用輕盈高科技面料打造的Gauli防風夾克、棒球帽與手機袋等，上面都可以看到心形眨眼笑臉印花，可愛又有型。
而MICHAEL KORS的七夕膠囊系列，同樣也是以滿版的印花呈現，靈感來自紐約街頭的霓虹燈，把品牌LOGO以明亮多彩和經典黑白兩種配色重新點綴，彩虹配色熱鬧歡愉，黑白配色經典百搭。商品包括T-shirt、運動短褲、連帽外套、經典包袋、棒球帽、鞋款、腕表等，滿足各種穿搭需求。
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