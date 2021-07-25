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中獎率100%！買蘇格登與約翰走路抽foodpanda美食金

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
蘇格登18年讓你沈醉於閱讀時的慢活時光。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登18年讓你沈醉於閱讀時的慢活時光。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

作為威士忌潮流先驅的蘇格登，特別提出「蘇式餐酒館」概念，只要有蘇格登，這間餐酒館的地點就出現在每個人的家中。蘇格登為了幫助大家在創造生活儀式感時輕鬆無負擔，攜手知名美食外送平台foodpanda，推出限時優惠活動，在指定酒專通路購買蘇格登或約翰走路全系列產品滿新台幣2000元，即可參加百分之百中獎機率的foodpanda美食金抽獎活動。

根據「蘇格登與約翰走路家有餐酒館活動辦法」，即日起至2021年8月31日止，凡於指定酒專通路購買「蘇格登或約翰走路全系列產品滿新台幣2000元」即可參加抽獎。中獎者掃描摸彩卡內QR Code，點選連結網址進入活動網頁，詳閱美食金使用方式及活動辦法，並填寫個人相關資料及觀看品牌影片後，即可收到foodpanda美食金兌換碼或專人聯繫電子郵件。foodpanda美食金可至foodpanda平台兌換使用。美食金使用期限至2021年9月30日止。

美食金獎項包括「foodpanda美食金新台幣300元」、「foodpanda美食金新台幣200元」、「foodpanda美食金新台幣100元」，獎項總金額為新台幣700萬元，數量有限，抽完為止。

蘇格登希望透過「蘇式餐酒館」，喚起大家對於生活儀式感的注意、串聯與人之間的情感連結、創造不同的品味生活方式。因此在蘇式餐酒館內，可以體驗一系列「蘇」服在家品飲企劃，透過每個階段不同的「蘇」服體驗中，循序漸進的教大家如何在居家就能簡單創造專於自己風格的儀式感。

蘇格登同時推出充滿生活風味的特製酒單，啟動「蘇」服在家品飲的第一步。

「蘇式餐酒館」的限定酒單，以蘇格登四款不同年份的威士忌：蘇格登12年、蘇格登12年醇雪莉、蘇格登15年、蘇格登18年作為基酒，設計四款具有生活風味的酒單，邀請民眾搭配不同生活情境，調配出四種「蘇式」生活風味。其中生活情境提案包含：與線上隊友挑戰電動遊戲的大人式玩味時光、窩在沙發上寵貓、看書的漫活時光、吃著愛吃的零食瘋狂追劇的甜蜜時光、享用家常味料理的優雅芳香時光，讓百搭的蘇格登在居家防疫期間，陪伴所有人創造各自的「蘇服在家」生活儀式。

蘇格登15年百搭家常料理。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登15年百搭家常料理。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
於活動期間內，凡於指定酒專通路購買「蘇格登或約翰走路全系列產品滿新台幣2000元」即可參加抽獎。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
於活動期間內，凡於指定酒專通路購買「蘇格登或約翰走路全系列產品滿新台幣2000元」即可參加抽獎。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登12年醇雪莉帶給你追劇時的甜蜜滋味。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登12年醇雪莉帶給你追劇時的甜蜜滋味。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登12年給你大人式的玩味。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登12年給你大人式的玩味。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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