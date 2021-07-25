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拍七夕系列時尚廣告 許凱、古力娜扎貼臉放閃
迎接即將到來的七夕，想好要送另一半什麼禮物了嗎？FENDI今年七夕限定系列選用時髦的黑、白、紅三主色呈現，為幾個經典單品重新上色，並邀請許凱和古力娜扎一起演繹形象廣告，展現甜蜜的戀人氛圍。
今年FENDI七夕限定系列商品網羅服飾、包款與墨鏡，Karligraphy字樣黑色針織衫和紅色愛心圖騰針織衫都是百搭實穿的設計，既符合七夕的節慶氛圍，就算平日穿搭一點也不突兀。包款方面，標誌性的Peekaboo就有多種變化款，像是輕盈年輕的尼龍材質款、愛心搭Karligraphy印花款和熱情大紅色款，Sunshine Shopper也有兩種尺寸可選擇，並以紅包身配白提把呈現大方優雅氣質。Pack硬殼包則是呼應迷你特殊造型包熱潮，和Baguette FF LOGO太陽眼鏡一樣，都可以為整體造型增添更多細節看點。
目前FEND 2021七夕限定系列已於全台各精品店販售。
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