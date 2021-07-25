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拍七夕系列時尚廣告 許凱、古力娜扎貼臉放閃

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
古力娜扎演繹FENDI七夕限定系列形象廣告。圖／FENDI提供
古力娜扎演繹FENDI七夕限定系列形象廣告。圖／FENDI提供

迎接即將到來的七夕，想好要送另一半什麼禮物了嗎？FENDI今年七夕限定系列選用時髦的黑、白、紅三主色呈現，為幾個經典單品重新上色，並邀請許凱和古力娜扎一起演繹形象廣告，展現甜蜜的戀人氛圍。

今年FENDI七夕限定系列商品網羅服飾、包款與墨鏡，Karligraphy字樣黑色針織衫和紅色愛心圖騰針織衫都是百搭實穿的設計，既符合七夕的節慶氛圍，就算平日穿搭一點也不突兀。包款方面，標誌性的Peekaboo就有多種變化款，像是輕盈年輕的尼龍材質款、愛心搭Karligraphy印花款和熱情大紅色款，Sunshine Shopper也有兩種尺寸可選擇，並以紅包身配白提把呈現大方優雅氣質。Pack硬殼包則是呼應迷你特殊造型包熱潮，和Baguette FF LOGO太陽眼鏡一樣，都可以為整體造型增添更多細節看點。

目前FEND 2021七夕限定系列已於全台各精品店販售。

七夕限定系列Pack硬殼包，49,000元。圖／FENDI提供
七夕限定系列Pack硬殼包，49,000元。圖／FENDI提供
七夕限定系列Baguette FF LOGO太陽眼鏡，15,600元。圖／FENDI提供
七夕限定系列Baguette FF LOGO太陽眼鏡，15,600元。圖／FENDI提供
FENDI推出七夕限定系列。圖／FENDI提供
FENDI推出七夕限定系列。圖／FENDI提供
七夕限定系列紅色愛心圖騰針織衫，37,500元。圖／FENDI提供
七夕限定系列紅色愛心圖騰針織衫，37,500元。圖／FENDI提供
七夕限定系列Sunshine Shopper(迷你) ，52,000元。圖／FENDI提供
七夕限定系列Sunshine Shopper(迷你) ，52,000元。圖／FENDI提供
七夕限定系列Peekaboo Iconic Mini Karligraphy圖騰包款，13萬2,000元。圖／FENDI提供
七夕限定系列Peekaboo Iconic Mini Karligraphy圖騰包款，13萬2,000元。圖／FENDI提供
七夕限定系列Karligraphy字樣針織衫，51,000元。圖／FENDI提供
七夕限定系列Karligraphy字樣針織衫，51,000元。圖／FENDI提供
許凱和古力娜扎演繹FENDI七夕限定系列形象廣告。圖／FENDI提供
許凱和古力娜扎演繹FENDI七夕限定系列形象廣告。圖／FENDI提供
許凱演繹FENDI七夕限定系列形象廣告。圖／FENDI提供
許凱演繹FENDI七夕限定系列形象廣告。圖／FENDI提供
許凱和古力娜扎演繹FENDI七夕限定系列形象廣告。圖／FENDI提供
許凱和古力娜扎演繹FENDI七夕限定系列形象廣告。圖／FENDI提供
七夕限定系列Sunshine Shopper(中)，95,000元。圖／FENDI提供
七夕限定系列Sunshine Shopper(中)，95,000元。圖／FENDI提供
許凱和古力娜扎演繹FENDI七夕限定系列形象廣告。圖／FENDI提供
許凱和古力娜扎演繹FENDI七夕限定系列形象廣告。圖／FENDI提供
七夕限定系列尼龍Peekaboo ISeeU Tote，11萬8,000元。圖／FENDI提供
七夕限定系列尼龍Peekaboo ISeeU Tote，11萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI推出七夕限定系列。圖／FENDI提供
FENDI推出七夕限定系列。圖／FENDI提供
七夕限定系列Peekaboo ISeeU Small，14萬5,000元。圖／FENDI提供
七夕限定系列Peekaboo ISeeU Small，14萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI推出七夕限定系列。圖／FENDI提供
FENDI推出七夕限定系列。圖／FENDI提供
許凱演繹FENDI七夕限定系列形象廣告。圖／FENDI提供
許凱演繹FENDI七夕限定系列形象廣告。圖／FENDI提供

七夕 愛心

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