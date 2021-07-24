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男人味低調且奢華？陳飛宇、白客 這招造型學起來！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Qeelin品牌代言人的陳飛宇，挑選了Wulu Lace 18K玫瑰金鑲鑽珍珠母貝吊墜，並巧妙轉換成西裝領片上的胸針，和全身的深色造型，扮演恰如其分的亮點。圖 / Qeelin提供。
Qeelin品牌代言人的陳飛宇，挑選了Wulu Lace 18K玫瑰金鑲鑽珍珠母貝吊墜，並巧妙轉換成西裝領片上的胸針，和全身的深色造型，扮演恰如其分的亮點。圖 / Qeelin提供。

隨著時代的改變，閃亮、奢華不再是女性獨有的造型風格。如何展現氣質而不浮誇炫富？近日便有多位中國男演員陳飛宇、白客、張彬彬，不約而同選擇Qeelin珠寶、將珠寶巧妙挪用，疊加以簡約西裝，為造型坐收畫龍點睛之效。

原本就是Qeelin品牌代言人的陳飛宇，挑選了Wulu Lace 18K玫瑰金鑲鑽珍珠母貝吊墜、以及一件Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽戒指。透過鏤雕手法、呈現傳統剪影藝術的珍珠母貝吊墜，被巧妙轉換成西裝領片上的胸針，並在深色西裝上扮演恰如其分的亮點要角；同樣展現此種轉化搭配技巧的另有新一代中國國民男神之稱的演員張彬彬，則以同為Wulu系列的18K玫瑰金珍珠母貝鑲鑽吊墜變成夾飾於西裝領片的胸針，讓人發現原來玫瑰金鑽飾和淺色西裝同樣合拍。

相較於陳飛宇、張彬彬的休閒式西裝，曾演出網路劇「萬萬沒想到」的白客則換上成套、嚴謹的西裝並繫上蝶型領結（bowtie），但領片上的墜飾則藏了一只熊貓造型的BoBo黑白鑽石墜飾。動物天然的討喜可愛，調和了燕尾服的隆重嚴肅，想在正式場合偷渡一點童趣玩心？這招立馬手刀筆記就對了！

白客在燕尾服西裝領片上的墜飾選擇了熊貓造型的BoBo黑白鑽石墜飾，調和了隆重嚴肅，成功偷渡進男人的童趣玩心。圖 / Qeelin提供（合成圖）。
白客在燕尾服西裝領片上的墜飾選擇了熊貓造型的BoBo黑白鑽石墜飾，調和了隆重嚴肅，成功偷渡進男人的童趣玩心。圖 / Qeelin提供（合成圖）。
有新一代中國國民男神之稱的演員張彬彬，則以同為Wulu系列的Wulu 18K玫瑰金珍珠母貝鑲鑽吊墜，變成夾飾於西裝領片的胸針，讓人發現原來玫瑰金鑽飾和淺色西裝同樣合拍。圖 / Qeelin提供（合成圖）。
有新一代中國國民男神之稱的演員張彬彬，則以同為Wulu系列的Wulu 18K玫瑰金珍珠母貝鑲鑽吊墜，變成夾飾於西裝領片的胸針，讓人發現原來玫瑰金鑽飾和淺色西裝同樣合拍。圖 / Qeelin提供（合成圖）。
Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽戒指，66,000元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽戒指，66,000元。圖 / Qeelin提供。

西裝 珠寶 鑽石

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