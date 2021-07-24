男人味低調且奢華？陳飛宇、白客 這招造型學起來！

隨著時代的改變，閃亮、奢華不再是女性獨有的造型風格。如何展現氣質而不浮誇炫富？近日便有多位中國男演員陳飛宇、白客、張彬彬，不約而同選擇Qeelin珠寶、將珠寶巧妙挪用，疊加以簡約西裝，為造型坐收畫龍點睛之效。

原本就是Qeelin品牌代言人的陳飛宇，挑選了Wulu Lace 18K玫瑰金鑲鑽珍珠母貝吊墜、以及一件Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽戒指。透過鏤雕手法、呈現傳統剪影藝術的珍珠母貝吊墜，被巧妙轉換成西裝領片上的胸針，並在深色西裝上扮演恰如其分的亮點要角；同樣展現此種轉化搭配技巧的另有新一代中國國民男神之稱的演員張彬彬，則以同為Wulu系列的18K玫瑰金珍珠母貝鑲鑽吊墜變成夾飾於西裝領片的胸針，讓人發現原來玫瑰金鑽飾和淺色西裝同樣合拍。