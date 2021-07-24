情義比山高 為老爹獻上的父親節品味時光之選

父親節送禮，手表通常會是萬中選一的零失誤之選。手表象徵品味、是傳統社會中男性的門面或社會地位；同時手表也象徵內蘊的感謝之意，在指針的分秒推移中，無聲勝有聲。

中標：懷舊風格之選

所有的瑞士品牌中，勞力士向來在大眾心中佔有獨特地位。2021年新款的「探險家一號」Oyster Perpetual Explorer腕表，36毫米的尺寸貌似偏小，或適合復古的老爸。但表款使用新一代勞力士3230型機芯，具頂級天文台認證，每日正負僅2秒鐘，秒針並可暫停、精準調校。如果老爸喜歡大尺寸？另也可考慮同系列、同為2021年新作的「探險家二號」，尺寸則為42毫米。

同樣追求懷舊？相對親民的豪利時（ORIS）則有一枚Hölstein 2021限量表，賣相極佳。Hölstein是品牌表廠所在地地名，也象徵回歸原點、初衷的感念之心。以Big Crown表款為基礎的這枚紀念腕表全球限量250只，表款尺寸為中性的38毫米，但使用新一代Caliber 401機芯，具備五日動力儲存、十年保固以及更優秀的防磁能力，讓老爸每天輕鬆配戴、穩定而舒適。

中標：運動風格之選

如果揮桿是老爸的最愛，宇舶表（HUBLOT）與球王達斯汀強生（Dustin Johnson）攜手推出的Big Bang Unico Golf高爾夫腕表，設計融入高爾夫球元素，在打球時可以2點鐘位置按把紀錄每洞揮桿數、4點鐘按把可歸零、6點鐘的計數器可顯示總桿數，備有王者黑和限量100只的極速黃兩種顏色，均採用同色系鍍鋁碳纖維（Texalium®）打造，整只表僅重98公克，一定會讓他開心地天天戴上手。

愛馳騁的爸爸，對蕭邦（Chopard）為「世界上最美麗的賽事」Mille Miglia千里賽每年推出的限量表一定不陌生。今年蕭邦的年度限量表Mille Miglia Classic Raticosa計時碼表，就向賽道中最美麗的Raticosa路段致敬。兩款限量表均以精鋼打造，搭載經瑞士官方天文台認證的自動上鍊計時機芯，黑色與米白色漆面表盤設計復古優雅，各限量500只。

如果是熱愛旅遊的老爸？或可為他獻上雅典（Ulysse Nardin）的雙時區（Dual Time）腕表。全新設計的雙時區腕表，只要透過九點鐘方位的專利「家鄉時間」顯示，在與表冠相對的位置設有「+」、「-」按鈕，只需輕按便可，即可前後調校時針，直覺而便利。

中標：時尚美學之選

寶格麗（BVLGARI）的OCTO超薄腕表，層次分明的八角形表殼，靈感來自羅馬的偉大建築，融合圓形與方形的雋永設計，充分展現剛柔並濟的幾何美學。全系列表款的選擇豐富且齊全，從簡約的三針、帥氣的計時、到鏤空、甚至高階的萬年曆陀飛輪都有，材質除了輕盈前衛的鈦金屬，也有經典的精鋼，是展現品味的絕佳選擇。

而說到品味美學，自然就會想到卡地亞（CARTIER）。針對偏好圓形腕表的爸爸，整體設計圓潤有致、弧線優雅的藍氣球Ballon Bleu de Cartier可以說是經典中的經典，360度細節都能鑑賞到最完美有機的曲線美學。如果偏好方正的表款，經典的Santos de Cartier方中又帶圓的細節與四角螺絲，設計脫胎自艾菲爾鐵塔的建築之美，極富時代魅力。全新40毫米尺寸的藍氣球以及Santos都還搭載快拆表帶系統，金屬鍊帶也可徒手調整長度，能讓爸媽和自己全家人都一起配戴。