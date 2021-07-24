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每日限量1萬組！7-11「鬆綁新生活」美式咖啡買1送1

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「OPEN POINT行動隨時取」7月28日至8月1日限時5天推出「CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1」活動，每日限量1萬組。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」7月28日至8月1日限時5天推出「CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1」活動，每日限量1萬組。圖／7-ELEVEN提供

疫情逐漸趨緩，指揮中心逐步放鬆管制措施，7-ELEVEN自7月27日起限時推出「鬆綁新生活」優惠，包括線上「i預購」平台、「行動隨時取」、實體門市皆祭出超值優惠與消費回饋，其中「i預購」購買指定商品滿額最高回饋18%；「行動隨時取」每日限量推出大杯美式咖啡買1送1活動；門市則祭出指定商品任選2件8折、3件75折優惠，會員滿額刷指定信用卡立折50元再贈50點。

7-ELEVEN「i預購」平台7月27日至8月1日精選7大品牌祭出限時下殺5折起優惠活動；全站消費單筆滿888元享11% OPEN POINT點數回饋，購買指定商品再加碼7% OPEN POINT點數回饋，最高回饋18%，累積1點OPEN POINT點數等同於1元現金。

「OPEN POINT行動隨時取」7月28日至8月1日限時5天推出「CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1」，每日限量1萬組，每位會員每日限購1組；CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY PRIMA精品拿鐵、CITY TEA現萃茶四季春青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾等則祭出同品項組合優惠價711元，另有飲料、糖果、零食等多項商品組合優惠，可線上支付、跨店使用。

7-ELEVEN門市7月28日至8月1日全店指定商品任選2件8折、3件75折優惠；CITY全品項任2件8折、任3件7折優惠；OPEN POINT會員到7-ELEVEN門市單筆消費滿550元，持指定信用卡結帳可立折50元外，更額外加贈OPEN POINT點數50點。同步7-ELEVEN賣貨便、交貨便也有取件送7元購物金COUPON及寄件送寄件專用袋活動（僅限交貨便寄件，不適用透過各拍賣平台的寄件行為）。

此外，7-ELEVEN也鼓勵大家使用自帶杯減塑，7月26日起與超萌插畫IP「馬來貘」合作全新推出兩款「馬來貘環保永續杯」，每杯50元，使用原料經由符合歐盟標準OK compost認證並結合甘蔗纖維製成，可於自然環境中分解，減少塑膠容器使用，每次購買或兌換CITY系列飲品重複使用不僅愛護地球，還能現折3元。

7-ELEVEN「i預購」平台7月27日至8月1日全站消費單筆滿888元享11% OPEN POINT點數回饋，購買指定商品再加碼7% OPEN POINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台7月27日至8月1日全站消費單筆滿888元享11% OPEN POINT點數回饋，購買指定商品再加碼7% OPEN POINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市7月28日至8月1日全店指定商品任選2件8折、3件75折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市7月28日至8月1日全店指定商品任選2件8折、3件75折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市7月28日至8月1日CITY全品項任2件8折、任3件7折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市7月28日至8月1日CITY全品項任2件8折、任3件7折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「馬來貘環保永續杯」，鼓勵自帶杯使用購買CITY系列飲品還有現折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「馬來貘環保永續杯」，鼓勵自帶杯使用購買CITY系列飲品還有現折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市推出「鬆綁新生活」優惠，7月28日至8月1日全店指定商品任選2件8折、3件75折，CITY全品項任2件8折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市推出「鬆綁新生活」優惠，7月28日至8月1日全店指定商品任選2件8折、3件75折，CITY全品項任2件8折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「鬆綁新生活」優惠，會員7月28日至8月1日於門市消費滿額刷指定信用卡立折50元、再贈OPEN POINT點數50點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「鬆綁新生活」優惠，會員7月28日至8月1日於門市消費滿額刷指定信用卡立折50元、再贈OPEN POINT點數50點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新推出「馬來貘環保永續杯」，每杯50元，每次購買或兌換CITY系列飲品重複使用不僅愛護地球，還能現折3元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新推出「馬來貘環保永續杯」，每杯50元，每次購買或兌換CITY系列飲品重複使用不僅愛護地球，還能現折3元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新推出「馬來貘環保永續杯」，每杯50元，每次購買或兌換CITY系列飲品重複使用不僅愛護地球，還能現折3元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新推出「馬來貘環保永續杯」，每杯50元，每次購買或兌換CITY系列飲品重複使用不僅愛護地球，還能現折3元。圖／7-ELEVEN提供

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