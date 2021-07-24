慶解封！大苑子APP連續5日「買一送一」

有多久沒跟好友相聚了？慶解封，大苑子和好友分享的心意不變，7/26~7/30每日早上9:00，大苑子App的Juicy Store每日推出指定飲品、限量500組，只要購買當日限定活動飲品，利用轉贈功能送給好朋友，大苑子立即再送一杯相同飲品。首日登場的就是今夏必喝「大苑子愛文芒果冰沙」，和不能相聚的朋友一起遠端乾一杯！

7/26起連續5天，天天不一樣的指定飲品，可與好朋友分享再獲得大苑子招待的相同飲品。第一天是嚴選在欉紅、堅持不採用人工催熟的「大苑子愛文芒果冰沙」，陸續接棒的有堅持使用單一乳源的許慶良鮮乳、清涼回甘的「百年蜜仙草」、沁涼過癮的「百變火龍冰沙」，最後一天則是粉色系代表「柚美粒」。

活動日期：7/26(一)~7/30(五)

活動時間：每日早上9:00開賣，指定品項每日限量500杯，售完為止

活動方式：活動期間於大苑子App中Juicy Store購買當日限定活動飲品商品券，與好友分享（需完成使用轉贈功能），即可獲得相同品項飲品乙杯

注意事項：每位會員每日限購乙張