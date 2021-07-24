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跟進地方！漢來美食旗下餐廳7/27起可內用、營收估回3成
中央終於宣布降級，但雙北仍不開放內用，今日高雄/台南市府相繼宣布開放後，漢來美食旗下餐廳宣布將統一於7月27日恢復內用營業(除台北，跟進各地方決策)，但「漢來海港餐廳」延後至7月30日開放(敦化店、天母店除外)。業者表示，儘管防疫降二級，但餐廳內用條件仍有諸多限制，對於業績不敢抱持太過樂觀的心態，預估營收恢復約可達3成。
因應降級鬆綁，漢來美食表示，旗下各品牌餐廳皆已做好準備，包括採購足量的桌位隔板和酒精消毒噴劑，如名人坊、翠園、漢來軒及漢來上海湯包、上菜等主題餐廳，除了配合政府規定採取間隔桌距、梅花座、隔板等座位安排，也特別開出方便客人點餐的個人套餐和簡易合菜，並由服務人員提供分菜服務。
至於漢來海港自助餐廳除了隔桌帶位，也將施行「桌號夾點菜」的方式，消費者進入餐廳後均可拿到一包貼有「已消毒」字樣的桌號夾，只要夾子放進餐檯的容器內，即可由廚師料理、服務人員送菜上桌。
長達兩個多月的三級警戒終於降級，餐廳也終於見到曙光，為迎接許久不見的顧客，漢來美食旗下各餐廳也推出感恩回饋活動，8月8日前來店用餐即送「感謝小卡」乙張，可憑感謝卡回店消費不限金額享100元折抵優惠，另可於漢來美食購物商城結帳時輸入卡上的優惠代碼，享宅美食系列滿千折百回饋。
此外，漢來海港自助餐廳也特別規劃以世界著名甜點為主題，設計一系列糕點，包含奧地利皇室甜品「沙哈蛋糕」、法國百年歷史經典「歐培拉蛋糕」等。另外，目前推出的「餐券放大術」也將持續進行，可選擇以餐券兌換6~8道料理外帶回家享用，最高可兌換價值1,800元的餐食，非常划算。
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