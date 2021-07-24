謝謝日本！礁溪山形閣「第二回山形祭」 8/7線上見

去年首度登台、日本東北最具代表性夏日慶典之一的「山形祭」，今年將採線上舉辦。福泰集團總裁廖東漢身為山形縣觀光大使，在台日兩縣市的友好關係下，去年首次於宜蘭礁溪山形閣溫泉飯店舉辦山形祭，今年將在8月7日14:00於山形閣溫泉飯店官方Youtube頻道直播「第二回山形祭」，可透過線上旅遊，感受山形祭祭典氛圍，一次感受山形縣各種特色美食、文化與傳統表演。參加互動留言，還有機會獲得住宿券。

為了迎接「第二回山形祭」，山形閣溫泉飯店特別邀請日本知名插畫家米原千賀子繪製一系列「米原兔子」，以及以噶瑪蘭原住民為主角的閨蜜插圖，畫出旅遊日本山形縣傳統花笠舞、穿搭武士甲冑、一起玩劍玉、飛行傘，或是在台灣宜蘭縣爬抹茶山、騎自行車、泡溫泉等意象，體驗在地遊玩的樂趣，也傳達來自日本深深的祝福與慶賀。

礁溪山形閣溫泉飯店的建築也有故事。福泰集團董事長廖炳燿以「山」的峭壁與岩洞為意象，打造山形閣獨特外觀，客房也以石材與木質等山林元素配搭，房內可見宜蘭噶瑪蘭族香蕉絲編織文化、山形縣原住民蠶絲工藝等細緻設計，讓人沉浸其中，完全放鬆。

此外，每間客房都有容納一噸水位的私人溫泉浴池，可讓旅人感受高規格的泡湯體驗。位於頂樓的米澤餐廳，則是山形閣最佳的觀景區，白天可遠眺龜山島無敵海景，夜間則能俯瞰蘭陽平原夜景。

值得一提的還有「山寺Yamadera套房」，曾經兩度獲得國際室內設計大獎「英國IPA最佳酒店室內設計獎」和「A'設計大獎」，此為董事長廖炳燿為了向山形縣著名的文化觀光景點「山寺」，所特別設計的獨特房型。

礁溪山形閣溫泉飯店

地址：宜蘭縣礁溪郷中山路二段187號

電話：03-987-2323

官網：http://www.yamagatakaku.com.tw/