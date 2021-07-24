迎解封／訂房懶人包！不只買一送一 這些都能抵房費

終於可以出門透透氣，即將迎來二級微解封，各大飯店停滯已久的住房也開始動起來，除了限時優惠買一送一、客房裡大啖星料理，持疫苗接種卡、電費帳單、身分證等，也都能抵房價或者享優惠。趁著暑假最後一波，飯店度假去。

才剛宣布降級，飯店業者就祭出各樣優惠方案，期能在暑假後段搏點生機。台北新板希爾頓酒店推出「Flash Sale快閃買一送一」住房專案，7月26~28日電話訂房、8月1日至9月底入住，平日雙人3,900元起（未含稅及服務費）買一送一，需連續住宿2晚或同日入住2間，平均每房2,252元起，每日限量20間。

台北文華東方、台北遠東香格里拉、台北晶華酒店也都打出「純飯店度假」，除了星料理送進房，還有各式體驗與服務。台北文華東方即起至9月30日「食尚之旅」一泊三食住房專案，祭出低於5折優惠、13,000元起(原價26,380元起)，可享受全台唯一擁有富比士五星殊榮的豪華住宿體驗，也能在客房內品賞米其林星級美饌，以及備受名媛貴婦喜愛的雙人英式下午茶。

台北遠東香格里拉飯店也有「香格里拉饗樂假期」，7月26~28日限時閃購優惠，可預訂7月28日至8月31日期間住宿，兩人成行一泊二食5,888元起，平均每人3千元有找，再送房型升等、豐盛早餐、主題晚餐、以及3千元飯店禮券。館內知名的香宮烤鴨、牛排龍蝦雙享的海陸美饌都能送進房。

舌尖上的度假不僅於此，台北晶華酒店即起至8月31日推出「買5000，送6000」優惠住房專案，房客以5,000元入住、即可獲贈價值6,000元的超值抵用金以及延遲退房禮遇。住宿期間可利用3,000元的餐飲消費額度，點用「晶華美食到你家Take Regent Home」平台上的所有美食，並由專屬管家將餐點送進房；此外，專案也提供2,000元的麗晶精品消費抵用券，不出飯店大門、即可輕鬆逛快樂買。

更有趣的，是不少飯店大玩折價梗。像是台北凱達大飯店祭出多元住宿方案，專案最低不到1折，其中備受青睞的「快閃台北12小時微度假」專案，定價9,800元的精緻客房每晚888元起；另有「24小時自由住」優惠住房專案，每房1,599元起。持疫苗接種卡及3日內快篩陰性證明還可享「提早2小時入住」 或 「延遲退房2小時」優惠。

台北中山雅樂軒酒店則是讓「電費帳單」再利用，憑110年5~7月間任一電費帳單的前3碼數字即可折抵「快活樂窩」房型當晚房費，每晚折抵上限為600元。

板橋凱撒大飯店「宅飯店」專案至7月31日，入住日期可至8月31日，平日每晚2,899元起，凡身分證尾數為偶數可享延遲退房1小時、奇數則享提早進房1小時。