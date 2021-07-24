熊貓半夜流出「500-500神級優惠碼」網暴動實測：真的收到啦

夜貓子的福利？美食外送平台Foodpanda半夜疑似出現BUG，流出了一組「神級優惠碼」，滿500元可以直接折500元，在PTT發文後馬上引起暴動，有人試過後真的可以使用，紛紛分享自己的「大份早餐、大份鹹酥雞」，但目前該優惠碼已經無法使用。

網友半夜在PTT省錢版以「熊貓壞掉了？滿500-500」 發文，他表示朋友傳來說滿500-500就訂訂看，結果還真的被折扣了500元，他不確定會不會被收回，反正先訂了，結果原PO回報早上真的有收到昨晚預訂的早餐，實收45元，不過現在已經被工程師調整成「無此優惠券」。

其他網友看到瞬間暴動「太神啦」、「一開始不能用，再多按幾次就送出了」、「果然不睡覺都有好康」、「狂點就成功了」、「今天三餐都省下了」。但也很多人表示「無法使用」、「顯示付款已被取消，不能用」、「無法使用點了20分鐘」。

也有很多人回報成功例子「朋友買小北百貨，成功，他正下樓拿」、「買兩個披薩一個焗飯，舒服」、「我的超多泡麵來啦」、「成功一單，感謝熊貓，感謝原PO」、「麥當當和7-11兩單，感謝被振興了」、「收到啦」、「我要去把早餐送給隔壁鄰居吃惹，太多」。

成功訂到的網友紛紛貼出自己的「戰利品」。 圖／PTT

成功訂到的網友紛紛貼出自己的「戰利品」。 圖／PTT

成功訂到的網友紛紛貼出自己的「戰利品」。 圖／PTT