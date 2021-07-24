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「高雄好家載」購餐便利 日籍師分享教學文推薦日人用

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
千里小姐定居高雄十幾年，教學初衷是希望透過語言教學促進台日交流。圖／高市經發局提供
千里小姐定居高雄十幾年，教學初衷是希望透過語言教學促進台日交流。圖／高市經發局提供

防疫期間，定居高雄的日籍教師千里小姐試用「高雄好家載」訂購咖啡及蛋糕，甚至也向夜市訂購小吃，對於三級警戒下使用這樣結合美食與計程車的購物方式感到十分方便，在日文旅遊網站發表使用教學文，推薦給更多日本人知道。

高市經發局指出，以行銷日本為主的旅遊網站Taipei Navi近日出現一篇推薦「高雄好家載」訂餐平台的文章，標題為「高雄市のデリバリーサービス高雄好家載が便利すぎる！」內容詳述使用點餐與取餐的過程，作者是住在高雄的日籍教師千里小姐，定居高雄十幾年，曾獲高雄市優良教師獎。

千里小姐說，她曾經教在台友人用中文點餐，想買木瓜牛奶卻拿到紅蘿蔔汁，所以想要分享購物經驗，讓更多日本人使用這項便利的服務；透過計程車外送買過甜點與夜市美食，在防疫期間，很多商店都要實聯制，有這樣的購餐平台真的很方便。

經發局長廖泰翔表示，高雄日商數量居外商之冠，感謝日本政府捐贈AZ疫苗，也很感動日籍教師替高雄撰文推廣好家載服務；8月10日之前，每天上午9點到下午6點，加碼送100組199元「防疫互助碼」加菜金，趕快前往登錄。

千里小姐分享她使用高雄好家載購買的商品。圖／高市經發局提供
千里小姐分享她使用高雄好家載購買的商品。圖／高市經發局提供
日籍教師千里小姐的投稿內容。記者徐白櫻／翻攝
日籍教師千里小姐的投稿內容。記者徐白櫻／翻攝

日本 計程車

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